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futebol

Ex-diretor do Barcelona diz que Insigne tem o 'perfil ideal' do clube catalão

Em entrevista à rádio de Nápoles, Ariedo Braida afirma que italiano se adaptaria rápido ao Barcelona, mas aconselha atleta a seguir no Napoli: 'Quero vê-lo lá para sempre'...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 19:21

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 19:21

Crédito: ALBERTO LINGRIA / POOL / AFP
Um dos grandes nomes do título da Itália na Eurocopa, o atacante Lorenzo Insigne tem somente mais um ano de vínculo com o Napoli. E podendo assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro de 2022, Ariedo Braida, ex-diretor do Barcelona, disse que o atleta tem o "perfil" dos catalães.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22Em entrevista à "Radio Kiss Kiss", de Nápoles, o atual diretor do Cremonese, que disputa a segunda divisão italiana, afirmou ainda que o Barcelona "gosta" de Insigne.
- Insigne tem o perfil ideal para o Barcelona. Ele amadureceu e cresceu. Muitas equipes estão interessadas nele e sei que o Barcelona gosta dele. O Insigne tem as características certas para compreender a forma como o Barça joga futebol - disse Braida.
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Apesar de dizer que o atacante seria uma boa contratação para o Barcelona, o dirigente afirmou que, em sua visão, o melhor para Insigne seria continuar no Napoli, clube onde é ídolo.
- Se eu fosse Insigne, ficaria no Napoli. Quero vê-lo lá para sempre e que ele seja a bandeira do time. Deixar um lugar onde você é tratado como um rei é arriscado. Insigne não deveria sair do Napoli - completou.

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