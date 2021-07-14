Ex-diretor do Barcelona diz que Insigne tem o 'perfil ideal' do clube catalão

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Um dos grandes nomes do título da Itália na Eurocopa, o atacante Lorenzo Insigne tem somente mais um ano de vínculo com o Napoli. E podendo assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro de 2022, Ariedo Braida, ex-diretor do Barcelona, disse que o atleta tem o "perfil" dos catalães.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22Em entrevista à "Radio Kiss Kiss", de Nápoles, o atual diretor do Cremonese, que disputa a segunda divisão italiana, afirmou ainda que o Barcelona "gosta" de Insigne.

- Insigne tem o perfil ideal para o Barcelona. Ele amadureceu e cresceu. Muitas equipes estão interessadas nele e sei que o Barcelona gosta dele. O Insigne tem as características certas para compreender a forma como o Barça joga futebol - disse Braida.

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Apesar de dizer que o atacante seria uma boa contratação para o Barcelona, o dirigente afirmou que, em sua visão, o melhor para Insigne seria continuar no Napoli, clube onde é ídolo.