Ex-Corinthians, Rafael Castro projeta que Maringá FC vai 'se impor' diante do Coritiba

Crédito: Defensor não deixou de pregar respeito ao adversário (Bruno Rodrigo Araújo/Maringá FC

Após empatar com o Londrina pela estreia do Campeonato Paranaense 2021, o Maringá FC tem pela frente mais um clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do Coritiba, time da capital que caiu para a segunda divisão do campeonato nacional na temporada passada.Ex-Corinthians e zagueiro titular da equipe tricolor, Rafael Castro projeta um jogo acirrado na tarde dessa terça-feira (23):

- O Coritiba jogou a Série A do Brasileiro em 2020 e, por mais que tenha caído, é uma equipe de tradição e que temos que respeitar. Mas mesmo assim precisamos nos impor para buscar a vitória. Jogaremos em nossos domínios e no nosso elenco temos bons atletas, de qualidade e que passaram por clubes grandes no cenário nacional. A diretoria fez um bom planejamento para o Estadual deste ano. Vamos com o objetivo de conquistar os três pontos na terça-feira e mostrar um bom futebol.

Com apenas 10 anos de história e cinco títulos regionais, o Maringá está na elite do futebol paranaense pela segunda oportunidade. Por isso, o zagueiro valoriza a preparação que a diretoria teve para a edição de 2021 e fala que, mesmo com a pandemia, a campanha pode ser a melhor da história.