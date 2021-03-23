Ex-Corinthians, Rafael Castro projeta que Maringá FC vai 'se impor' diante do Coritiba

Após empatar com o Londrina pela estreia do Campeonato Paranaense 2021, o Maringá FC tem pela frente mais um clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do Coritiba, time da capital que caiu para a segunda divisão do campeonato nacional na temporada passada.Ex-Corinthians e zagueiro titular da equipe tricolor, Rafael Castro projeta um jogo acirrado na tarde dessa terça-feira (23):
- O Coritiba jogou a Série A do Brasileiro em 2020 e, por mais que tenha caído, é uma equipe de tradição e que temos que respeitar. Mas mesmo assim precisamos nos impor para buscar a vitória. Jogaremos em nossos domínios e no nosso elenco temos bons atletas, de qualidade e que passaram por clubes grandes no cenário nacional. A diretoria fez um bom planejamento para o Estadual deste ano. Vamos com o objetivo de conquistar os três pontos na terça-feira e mostrar um bom futebol.
Com apenas 10 anos de história e cinco títulos regionais, o Maringá está na elite do futebol paranaense pela segunda oportunidade. Por isso, o zagueiro valoriza a preparação que a diretoria teve para a edição de 2021 e fala que, mesmo com a pandemia, a campanha pode ser a melhor da história.
- Temos jogadores de qualidade diferenciada neste ano aqui na equipe.Atletas com passagens por Santos, Europa e que fizeram as categorias debase em clubes estruturados. Tiveram boa formação. A diretoria teve umsenso crítico muito forte pra montar esse elenco que está aqui hoje. Não àtoa fizemos um bom jogo contra o Londrina. Agora temos que manter apegada durante as próximas partidas - finalizou.