Ex-Corinthians, Maycon desencanta em 2021 e mira decisão na Europa League

O volante Maycon balançou a rede pela primeira vez em 2021 no último domingo (21), em vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Rukh Lviv pelo Campeonato Ucraniano. De pênalti, o camisa 27 fechou o triunfo por 2 a 0, que somado ao empate do líder Dínamo de Kiev, deixou a equipe do ex-corinthiano a apenas um ponto da primeira colocação.- Fico muito feliz em marcar meu primeiro gol no ano, fiz questão de dedicar para minha esposa, que está sempre comigo. Foi um resultado importante para nós na briga pela liderança, agora temos que manter essa pegada para seguir pressionando o Dynamo para brigar por este título - comentou.Maycon vem acumulando boas atuações na atual temporada, inclusive nos confrontos diante de Real Madrid e Internazionale de Milão na fase de grupos da Champions League, e sonha com a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio após estar presente nas últimas listas de André Jardine para os torneios preparatórios, inclusive atuando com a faixa de capitão na convocação mais recente.Depois de se aproximar da liderança no nacional, o Shakhtar Donetsk vira as atenções para a Liga Europa, competição que chegou às semifinais na temporada 2019/20. Com vantagem da vitória por 2 a 0 fora de casa, o time ucraniano recebe o Maccabi Tel Aviv na quinta-feira (25) em busca da classificação para as oitavas de final da competição continental.