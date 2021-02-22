Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-Corinthians, Maycon desencanta em 2021 e mira decisão na Europa League

Volante anotou gol de pênalti na última partida do Shakhtar Donetsk pelo Campeonato Ucraniano e espera repetir o desempenho contra o Maccabi Tel Aviv pela Liga Europa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2021 às 14:28

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 14:28

Crédito: Maycon foi fundamental na última vitória do Shakhtar pelo Campeonato Ucraniano (Divulgação/Shakhtar Donetsk
O volante Maycon balançou a rede pela primeira vez em 2021 no último domingo (21), em vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Rukh Lviv pelo Campeonato Ucraniano. De pênalti, o camisa 27 fechou o triunfo por 2 a 0, que somado ao empate do líder Dínamo de Kiev, deixou a equipe do ex-corinthiano a apenas um ponto da primeira colocação.- Fico muito feliz em marcar meu primeiro gol no ano, fiz questão de dedicar para minha esposa, que está sempre comigo. Foi um resultado importante para nós na briga pela liderança, agora temos que manter essa pegada para seguir pressionando o Dynamo para brigar por este título - comentou.Maycon vem acumulando boas atuações na atual temporada, inclusive nos confrontos diante de Real Madrid e Internazionale de Milão na fase de grupos da Champions League, e sonha com a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio após estar presente nas últimas listas de André Jardine para os torneios preparatórios, inclusive atuando com a faixa de capitão na convocação mais recente.Depois de se aproximar da liderança no nacional, o Shakhtar Donetsk vira as atenções para a Liga Europa, competição que chegou às semifinais na temporada 2019/20. Com vantagem da vitória por 2 a 0 fora de casa, o time ucraniano recebe o Maccabi Tel Aviv na quinta-feira (25) em busca da classificação para as oitavas de final da competição continental.
- Vai ser um jogo complicado, eles já mostraram qualidade na partida de ida. Ainda faltam 90 minutos e a nossa vantagem não entra em campo, vamos trabalhar para chegar preparados e brigar pela vaga nas oitavas - analisou o volante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados