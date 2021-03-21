Ex-Corinthians marca primeiro gol em retorno a time ucraniano

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após deixar o Corinthians em outubro do ano passado, Sidcley retornou ao Dínamo de Kiev, clube no qual o atleta tem contrato e cedia ao atleta ao Timão, e neste domingo (21) marcou o seu primeiro gol pela equipe ucraniana. O tento foi anotado no triunfo por 3 a 0 sobre o Rukh Vynnyky, pela 19ª rodada do campeonato nacional, no estádio Olímpico de Kiev. O lateral brasileiro entrou em campo aos 36 minutos do segundo tempo e foi às redes cinco minutos depois, marcando o segundo do Dínamo, após receber um passe na entrada da pequena área, do lado esquerdo, e tocando no canto canhoto do goleiro.

A equipe de Sidcley é a líder no Campeonato Ucraniano, com 14 vitórias, quatro empates, apenas uma derrota e seis pontos de vantagem em relação ao Shakhtar Donetsk, segundo colocado.

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Passagens pelo Timão

O lateral-esquerdo tem duas passagens pelo Corinthians. A primeira foi em 2018, emprestado pelo Athletico-PR, onde estava desde 2013. Foram 26 jogos, três gols e um título paulista, o que chamou a atenção do Dínamo, que o contratou no meio daquela temporada. Sem se firmar no futebol ucraniano, onde fez 23 jogos e um gol, retornou ao Timão, por empréstimo, sob um pagamento de 600 mil euros, em 2020, mas sofreu com problemas físicos e foi dispensado no fim de outubro.