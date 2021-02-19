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Ex-Corinthians, lateral acerta para defender o Cianorte no estadual

Rael estava vinculado ao Timão (50% dos direitos econômicos), onde atuou pelo sub-20 e ao Oeste (outros 50%), onde jogou em 2020 e agora vai disputar o Campeonato Paranaense...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 18:32

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 18:32

Crédito: Divulgação/Ag. Corinthians
O lateral-esquerdo Rael acertou com o Cianorte para a disputa do Campeonato Paranaense 2021. O ex-jogador do Corinthians assinou contrato em definitivo com o clube até o final da temporada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> 33 jogadores em 23 jogos: veja quem já atuou pelo Timão na Era Mancini
Antes de assinar com o Cianorte, Rael estava vinculado ao Corinthians (50% dos direitos econômicos) e ao Oeste (outros 50%), clube que o lateral defendeu em 24 partidas na temporada 2020 – Série B e Campeonato Paulista.
No Timão, Rael atuou pela equipe sub-20 nos anos de 2018 e 2019. Antes de atuar pelo time do Parque São Jorge, o lateral jogou no profissional do Noroeste e nas bases de Avaí, São Paulo, Santos e Portuguesa Santista.
- Minha maior motivação é jogar esta primeira divisão do Campeonato Paranaense e classificar o Cianorte para a fase seguinte da competição. Será um campeonato qualificado e com equipes com alto investimento. Não parei de treinar nenhum dia desde que deixei o Oeste, para estar pronto para a minha estreia pelo Cianorte - disse o jogador.
O Cianorte estreia no Campeonato Paranaense no dia 28, às 16h, contra o Athletico-PR, no Estádio Olímpico Albino Turbay, em Cianorte-PR.

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