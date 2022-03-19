Ex-Corinthians, Gabriel Pereira chega ao New York City: 'Feliz pela oportunidade'

Na quinta-feira (17), o Corinthians confirmou a venda do meia-atacante Gabriel Pereira ao Grupo City, que tem o New York como um dos 11 times da franquia e será o destino do atleta. O Timão vendeu o atleta por R$ 27,7 milhões, e ficará com R$ 19,39 milhões, pois detinha 70% dos direitos dele.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato

GP assinou com a equipe americana até 2026, com possibilidade de extensão por mais um ano. O jogador de 20 anos se mostrou contente com a oportunidade e a ambição do clube.

- Estou muito feliz por essa nova oportunidade em minha carreira. Entendi o projeto do clube e darei o melhor para evoluir e ajudar na busca pelos objetivos traçados - contou.

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Revelado nas categorias de base do Timão, Gabriel chegou ao clube em 2018, vindo do Guarani, e anotou dois gols. Ele explicou que a proposta do time da MLS foi boa para todas as partes, e agradeceu ao Corinthians pela oportunidade.

- Chegou uma proposta boa para todas as partes envolvidas. Eu me senti à vontade para buscar outros importantes caminhos para minha carreira. Agradeço a Fiel, ao Presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, aos companheiros, aos funcionários do clube e todos os treinadores com quem tive a honra de trabalhar nesses quatro anos - finalizou GP.

No New York City, Gabriel Pereira terá alguns companheiros brasileiros, como o zagueiro Thiago Martins, ex-Palmeiras e Bahia, o atacante Talles Magno, ex-Vasco, o atacante Thiago Andrade, ex-Bahia, e o atacante Héber.