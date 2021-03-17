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futebol

Ex-Corinthians, Ferrugem espera um grande Paulistão com a Inter de Limeira

Volante conhece bem o campeonato estadual e quer fazer história com a equipe do interior...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 17:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 17:01
Crédito: Divulgação / Inter de Limeira
Com passagens pela Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, que hoje veste a camisa da Inter de Limeira, falou sobre o desejo do grupo em fazer uma boa sequência nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção na temporada e firmar o seu nome na história do clube.- Estamos nos dedicando ao máximo para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo nesta sequência da temporada. O grupo está muito motivado para isso - afirmou Ferrugem.
Para o atleta, seu desejo é fazer um grande Paulistão no clube e chegar no mata-mata do torneio estadual.- Espero crescer com o grupo para fazer uma ótima sequência no campeonato. Estou muito motivado - completou o volante.

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