Ex-Corinthians, Ferrugem espera um grande Paulistão com a Inter de Limeira

Com passagens pela Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, que hoje veste a camisa da Inter de Limeira, falou sobre o desejo do grupo em fazer uma boa sequência nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção na temporada e firmar o seu nome na história do clube.- Estamos nos dedicando ao máximo para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo nesta sequência da temporada. O grupo está muito motivado para isso - afirmou Ferrugem.