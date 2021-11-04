futebol

Ex-Corinthians, Fábio Carille tem bom retrospecto contra o Palmeiras

Treinador fará o segundo clássico no comando do Santos no próximo domingo, na Vila Belmiro. No primeiro, o Peixe empatou com o São Paulo no Morumbi...
LanceNet

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 11:15

Crédito: Divulgação / Santos FC
O Santos terá clássico contra o Palmeiras no domingo (07), às 16 horas, na Vila Belmiro pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do jejum de dois anos sem vencer o rival, o Peixe poderá contar com 100% da capacidade da Vila Belmiro e com o ótimo retrospecto do técnico Fábio Carille contra o Palmeiras.Antes de treinar o Santos, Carille foi técnico do Corinthians e fez oito jogos contra o Palmeiras, o maior rival da equipe alvinegra. Foram seis vitórias, um empate e apenas uma derrota entre jogos pelo Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Com o treinador, o Corinthians marcou 11 gols contra o Palmeiras e sofreu quatro.
Ele surgiu no Corinthians em 2016 e foi Campeão Paulista e Brasileiro em 2017. Carille deixou o clube em 2018 e foi treinar o Al-Wehda, da Arábia Saudita. Em 2019, voltou ao Corinthians, antes de retornar outra vez ao Oriente Médio para comandar o Ittihad, até ser demitido em agosto.Desde setembro no clube, Carille teve comandou o Santos em apenas um clássico contra o São Paulo e empatou por 1 a 1 no Morumbi. Será o segundo clássico do técnico pelo Peixe, o primeiro como mandante.
Veja o retrospecto do Carille contra o Palmeiras:
22/02/2017 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras (Campeonato Paulista)13/07/2017 - Palmeiras 0 x 2 Corinthians (Campeonato Brasileiro)05/11/2017 - Corinthians 3 x 2 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)24/02/2018 - Corinthians 2 x 0 Palmeiras (Campeonato Paulista)31/03/2018 - Corinthians 0 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista)08/04/2018 - Palmeiras 0 x 1 Corinthians (Campeonato Paulista)02/02/2019 - Palmeiras 0 x 1 Corinthians (Campeonato Paulista)04/08/2019 - Corinthians 1 x 1 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

