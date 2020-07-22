Ex-Corinthians e Inter, Gustagol é anunciado pelo Jeonbuk Motors

Crédito: Divulgação/Jeonbuk

O atacante Gustagol, ex-Corinthians e Internacional, foi anunciado pelo JEonbuk Motors, da primeira divisão da Coreia do Sul. O jogador de 26 anos chega para sua segunda oportunidade internacional. Ele já atuou no Nacional, de Portugal. Gustagol assinou contrato até dezembro de 2023.

- Esperei por muito tempo para usar o uniforme do Jeonbuk. Estou ansioso para ir à campo com meus colegas de equipe o mais rápido possível. Farei o possível para me dedicar à equipe, para que Jeonbuk possa chegar ao topo do campeonato coreano e buscar nosso objetivo na Liga da Ásia - declarou Gustagol em sua chegada.

Clóvis Henrique, empresário do atacante, contou como foi a negociação com a equipe coreana. Segundo ele, o interesse do clube asiático no jogador é antigo.

- Desde 2019 o Jeonbuk vinha nos contactando e acompanhando o Gustavo, agora finalmente conseguiram evoluir em termos financeiros e o Corinthians aceitou a proposta. Não foi uma negociação fácil porque envolvia também a questão do prazo de inscrição na Coreia que se encerra hoje, e devido essa pandemia e o momento atual no Brasil, os países estrangeiros estão dificultando a entrada de brasileiros, então tivemos que correr com vistos, exames e ainda ficarmos todos em quarentena quando chegamos na Coreia, mas graças a Deus deu tudo certo e o Gustavo é o novo jogador do Jeonbuk. Importante é que o Gustavo está feliz com esse novo ciclo que se inicia e tenho certeza que dará o seu melhor com a camisa do clube - afirmou.

Na última terça-feira o centroavante usou o seu perfil do Instagram para se despedir e agradecer ao Corinthians pela sua passagem pelo clube. O negócio foi fechado por 2,5 milhões de dólares (R$ 13 milhões), dos quais o Alvinegro ficará com R$ 3,9 milhões, referentes aos 30% dos direitos