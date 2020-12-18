Ex-Corinthians, Carlos Augusto vibra com números e primeiro gol na Itália

Crédito: Reprodução/Facebook Monza

Jovem formado na base do Corinthians, Carlos Augusto foi vendido para o Monza, da Itália neste ano e começou muito bem na nova casa. Com o objetivo de colocar a equipe italiana na primeira divisão do país, o lateral-esquerdo já soma dez compromissos e tem apenas uma derrota desde então.

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São seis vitórias, três empates e um revés. O Monza subiu na tabela de classificação, é o oitavo e está a apenas cinco pontos do líder. Por essas e outras, Carlos Augusto comemorou o bom início na Europa.

- Feliz demais por conseguir ajudar meus companheiros aqui na minha nova casa, meu novo clube. O Monza tem uma grande estrutura e sabemos que o objetivo é subir. É um campeonato extremamente difícil e muito equilibrado. Vivemos um momento legal, estamos com duas vitórias consecutivas e queremos mais - afirmou o jovem de 21 anos de idade.

Na última semana, aliás, Carlos Augusto comemorou muito mais do que uma vitória em campo. É que diante do Venezia, fora de casa, ele ajudou o Monza a vencer por 2 a 0, marcando um bonito gol. O lateral-esquerdo, mesmo sem muito ângulo, arriscou um potente chute e vibrou por marcar pela primeira vez.

- Claro que aqui a parte defensiva também é muito importante. Nesses dois últimos jogos por exemplo não sofremos gols, o que é ótimo. Mas eu sei que também tenho que contribuir ofensivamente. Fiquei feliz demais com meu gol, meu primeiro por aqui e que nos ajudou bastante para mais uma vitória. Espero que a gente siga assim, conquistando os resultados - concluiu.