Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-Corinthians, Carlos Augusto vibra com números e primeiro gol na Itália

Lateral-esquerdo defende o Monza, na segunda divisão do futebol italiano e tem apenas uma derrota desde que chegou ao clube. Na última semana ele marcou seu primeiro tento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2020 às 13:00

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 13:00

Crédito: Reprodução/Facebook Monza
Jovem formado na base do Corinthians, Carlos Augusto foi vendido para o Monza, da Itália neste ano e começou muito bem na nova casa. Com o objetivo de colocar a equipe italiana na primeira divisão do país, o lateral-esquerdo já soma dez compromissos e tem apenas uma derrota desde então.
TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Italiano clicando aqui
GALERIA> Lewandowski levou o prêmio! Relembre os últimos vencedores do The Best
São seis vitórias, três empates e um revés. O Monza subiu na tabela de classificação, é o oitavo e está a apenas cinco pontos do líder. Por essas e outras, Carlos Augusto comemorou o bom início na Europa.
- Feliz demais por conseguir ajudar meus companheiros aqui na minha nova casa, meu novo clube. O Monza tem uma grande estrutura e sabemos que o objetivo é subir. É um campeonato extremamente difícil e muito equilibrado. Vivemos um momento legal, estamos com duas vitórias consecutivas e queremos mais - afirmou o jovem de 21 anos de idade.
Na última semana, aliás, Carlos Augusto comemorou muito mais do que uma vitória em campo. É que diante do Venezia, fora de casa, ele ajudou o Monza a vencer por 2 a 0, marcando um bonito gol. O lateral-esquerdo, mesmo sem muito ângulo, arriscou um potente chute e vibrou por marcar pela primeira vez.
- Claro que aqui a parte defensiva também é muito importante. Nesses dois últimos jogos por exemplo não sofremos gols, o que é ótimo. Mas eu sei que também tenho que contribuir ofensivamente. Fiquei feliz demais com meu gol, meu primeiro por aqui e que nos ajudou bastante para mais uma vitória. Espero que a gente siga assim, conquistando os resultados - concluiu.
O Monza volta a campo neste sábado, às 12h (horário de Brasília), para enfrentar o Pescara pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Italiano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados