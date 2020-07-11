Ex-companheiro de Chelsea, Ramires, do Palmeiras, elogia Kalou: ‘Jogador que preocupa a defesa adversária’

Crédito: Ramires jogou ao lado de Salomon Kalou no Chelsea (Adrian Dennis / AFP

Salomon Kalou viverá uma aventura inédita em sua carreira ao atuar no Brasil, mas sabe que reencontrará ex-companheiros vestindo a camisa do Botafogo. Este é o caso de Ramires, atualmente no Palmeiras. Os dois atuaram juntos no Chelsea, da Inglaterra, entre 2010 a 2012.

O brasileiro, em entrevista exclusiva ao LANCE!, relembrou alguns momentos com o novo reforço do Glorioso. O meio-campista afirmou que eles não se falam há certo tempo, mas que será positivo reencontrá-lo em solos tupiniquins. Além disso, elogiou a qualidade do marfinense.

- Kalou foi um grande companheiro que eu tive no Chelsea. A gente se dava muito bem. Ele sempre foi um jogador perigoso, daqueles que preocupa a defesa adversária. Faz bastante tempo que não nos falamos, então vai ser bem legal poder revê-lo durante o Campeonato Brasileiro – admitiu.

Acostumado a conviver com Kalou como um companheiro no início do década, Ramires vai reencontrar o atacante pelo menos duas vezes por temporada, nos jogos do Campeonato Brasileiro. O meio-campista comentou sobre a questão da adaptação para um novo país.

- Todo jogador que chega no Brasil precisa de um período de adaptação, isso é normal, ainda mais quando se é estrangeiro, que também entra a parte extra-campo. É dar tempo ao tempo e ver como vai ser a evolução. Tomara que as coisas possam dar certo para ele. Vou estar na torcida pela grande amizade que criamos – ressaltou.