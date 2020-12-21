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Ex-clube de Gerson, Roma apoia jogador do Flamengo após acusação de racismo: 'Um de nós para sempre'

Time da capital italiana posta mensagem no Twitter e disse que jogador 'não será silenciado'. Gerson acusou Índio Ramírez, do Bahia, de dizer 'cala a boca, negro'...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 15:07

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 15:07

Crédito: Divulgação
A Roma, da Itália, se solidarizou com o meio-campista Gerson, do Flamengo, que acusou o atleta Índio Ramírez, do Bahia, de injúria racial. Através das redes sociais, o time da capital italiana, onde o brasileiro atuou, mandou uma mensagem para o camisa 8 rubro-negro e apoiou o atleta.
+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Sempre e onde quer que haja racismo, cabe a todos nós responder a ele de forma rápida e enfática com ações. Você mostrou que não será silenciado. Devemos seguir seu exemplo e continuar a enfrentar esse problema de cabeça erguida. Força, Gerson - disse a Roma no Twitter. Após a vitória do Flamengo sobre o Bahia, no último domingo, Gerson, em entrevista ao canal "Premiere", afirmou que o camisa 15 do clube de Salvador disse "cala a boca, negro" após uma discussão dentro de campo. Na ocasião, o meia do time carioca discutiu com o treinador Mano Menezes, que minimizou.
+ Gerson e mais 10: confira casos recentes de racismo no futebol brasileiro

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