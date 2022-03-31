Ex-clube de Andreas Pereira tem interesse em repatriar o meia do Flamengo

Flamengo e Manchester United têm um acordo encaminhado por Andreas Pereira desde o início deste ano: por 10,5 milhões de euros, o meia deve assinar contrato em definitivo com o Rubro-Negro até 2026. Contudo, a negociação não foi concretizada e, de acordo com o site inglês da "ESPN", clubes europeus já mostram interesse no atleta e podem "melar o negócio".Para prorrogar sua permanência no Ninho do Urubu, Andreas Pereira aceitou uma redução salarial, o que chamou a atenção de clubes da Europa, como o PSV, segundo a reportagem. Andreas, que está emprestado pelos Red Devils ao Flamengo até junho, foi formado nas divisões de base do clube holandês, onde jogou até o Sub-17, quando transferiu para a categoria do Manchester United.Andreas Pereira chegou ao clube em agosto e logo tornou-se titular na equipe de Renato Gaúcho graças ao bom desempenho. Contudo, o erro na final da Libertadores e as atuações abaixo do nível esperado desde então, fazem do atleta um dos mais questionados pela torcida no momento. Inclusive, o meia perdeu a vaga de titular no time de Paulo Sousa neste momento da temporada.Por fim, a reportagem afirma que o Flamengo mantém-se como provável destino de Andreas Pereira no momento, mas clubes da Espanha e da Inglaterra também estão sondando a situação enquanto o acordo não é concretizado. O Flamengo, diante de tantos questionamentos, mantém um discurso que não esclarece se irá adiante com a negociação pelo meia ou não.
Tanto o presidente Rodolfo Landim quanto o vice-presidente de futebol Marcos Braz foram questionados sobre o assunto recentemente, mas não deram respostas claras se o clube irá exercer a opção de compra do meia de 26 anos.
- Essa situação do Andreas será passada na hora certa o que a gente tem que falar. O que vocês acompanharam e viram antes, vocês já sabem. No dia certo será passado tudo certinho. Sempre foi passado assim, todas as explicações de todas as ações são posteriormente postas no que o clube declara no balanço. Caso se confirme, na hora certa a gente vai conversar desse assunto também - falou Braz.
- Ele é jogador do Flamengo e tem contrato até o meio do ano. E gostamos muito do jogador. A gente teve várias conversas com o Manchester United. Posso dizer que o Flamengo gosta muito do jogador. Eventualmente vamos poder contar com ele, é que a gente deseja - disse o presidente do Flamengo.