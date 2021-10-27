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Ex-capitão do Bope dá palestra no Santos antes da partida contra o Fluminense

Santos contratou Paulo Storani para conversar com o elenco nesta terça-feira...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 13:27

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 13:27
Crédito: Reprodução/Instagram
O Santos passou por uma palestra motivacional com o ex-capitão do Bope (Batalhão de Operações Especiais) do Rio de Janeiro, Paulo Storani, na tarde desta terça-feira, antes da partida contra o Fluminense, na Vila Belmiro, por um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro.Paulo Storani utilizou ideais do filme "Tropa de Elite" para estimular o elenco a buscar por resultados positivos no Brasileirão, uma vez que o clube corre risco de um rebaixamento inédito para a Série B. O Peixe entrou na zona de rebaixamento na última rodada e está na 17ª colocação com 29 pontos.
A palestra foi mais uma das ações da diretoria para tentar a recuperação na competição. Ainda na terça-feira, o clube demitiu André Mazzuco e Jorge Andrade dos seus cargos de executivo de futebol e gerente de esportes, respectivamente.Para trazer mais apoio para o elenco santista, a gestão ainda trouxe o ex-jogador Edu Dracena para ser o homem forte do futebol do Santos. Ele que foi capitão do Alvinegro em sua passagem pelo clube vai estar com a equipe diariamente no CT Rei Pelé, no vestiário e nas partidas auxiliando com liderança e experiência.
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