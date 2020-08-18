Ex-Botafogo que jogou contra Davi Araújo avalia atleta: 'É promissor'

Crédito: Divulgação/Real Brasília

Davi Araújo é a aposta do Botafogo para a sequência da temporada. Contratado por empréstimo até dezembro de 2021, o atacante chega a custo baixo junto ao Real Brasília. Até então desconhecido, o atleta de 20 anos jogou com Bruno Costa, zagueiro que defendeu o Botafogo em 2008. Ao LANCE!, o defensor falou o que sentiu enfrentando o novo jogador do Alvinegro.

- É um jovem promissor. Um atleta de alto nível técnico, rápido, habilidoso. Por aqui, se destacou por participar ativamente das ações ofensivas da equipe, (Real Brasília) com assistências, jogadas individuais e gols. Considero uma boa aquisição - analisou.

Atualmente, Bruno Costa está no Formosa - que, assim como Real Brasília, está nas semifinais do Candangão, estadual do Distrito Federal. O zagueiro fez uma previsão sobre o confronto diante do Gama.