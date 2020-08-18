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futebol

Ex-Botafogo que jogou contra Davi Araújo avalia atleta: 'É promissor'

Ao LANCE!, Bruno Costa, zagueiro que defendeu o Alvinegro em 2008, jogou contra o atacante no Candangão e elogiou o novo jogador do Glorioso...
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Publicado em 

18 ago 2020 às 15:56

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 15:56

Crédito: Divulgação/Real Brasília
Davi Araújo é a aposta do Botafogo para a sequência da temporada. Contratado por empréstimo até dezembro de 2021, o atacante chega a custo baixo junto ao Real Brasília. Até então desconhecido, o atleta de 20 anos jogou com Bruno Costa, zagueiro que defendeu o Botafogo em 2008. Ao LANCE!, o defensor falou o que sentiu enfrentando o novo jogador do Alvinegro.
- É um jovem promissor. Um atleta de alto nível técnico, rápido, habilidoso. Por aqui, se destacou por participar ativamente das ações ofensivas da equipe, (Real Brasília) com assistências, jogadas individuais e gols. Considero uma boa aquisição - analisou.
Atualmente, Bruno Costa está no Formosa - que, assim como Real Brasília, está nas semifinais do Candangão, estadual do Distrito Federal. O zagueiro fez uma previsão sobre o confronto diante do Gama.
- Partida muito difícil. O Gama é o atual campeão e sabemos das suas qualidades. Temos dois jogos para fazer história no clube e na cidade de Formosa. Precisamos fazer um bom resultado em casa, pois será o confronto definido fora - colocou.

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