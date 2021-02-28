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Ex-Botafogo, Keisuke Honda adquire 50 pacotes anuais de sócios VIP e doa ao clube

Em nota, o Botafogo agradeceu a iniciativa de Honda e revelou que está em permanente contato com o atleta em busca de parcerias comerciais e institucionais no exterior...
LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 20:07

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 20:07

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite deste domingo, o Botafogo revelou, através do site oficial do clube, que o japonês Keisuke Honda adquiriu 50 pacotes anuais de sócio-torcedor do plano mais premium, o VIP, e doou ao clube para que os alvinegros possam usufruir. O ato, que ocorreu no dia 31 de dezembro de 2020, segundo informa o clube, é em agradecimento aos botafoguenses e à própria instituição.+ Botafogo lança plataforma própria de pay-per-view para jogos do CariocaCONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO CLUBE
Honda adquire 50 pacotes anuais de sócios VIP e doa ao Clube; Marketing prepara concurso cultural
O ex-atleta do Botafogo Keisuke Honda, em gesto de agradecimento aos botafoguenses e à instituição, adquiriu 50 pacotes anuais de sócio-torcedor do plano mais premium, o VIP, no dia 31 de Dezembro de 2020, e doou ao Clube para que os alvinegros possam usufruir. O Departamento de Marketing foi acionado e, em breve, vai divulgar o regulamento de um concurso cultural - visando a temporada 2021 - para que sócios adimplentes possam participar e concorrer.
O Botafogo agradece a iniciativa do atleta, com quem está em permanente contato em busca de parcerias comerciais e institucionais no exterior.
Botafogo de Futebol e RegatasHonda pediu para deixar o Botafogo em dezembro, depois ter uma lesão detectada na coxa esquerda. A lesão e a situação dentro e fora de campo do clube foram alguns dos motivos que fizeram o japonês pedir a rescisão. Em 27 partidas com a camisa alvinegra, ele marcou três gols e não deu nenhuma assistência.

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