Ex-Benfica, Jonas faz campanha para Jorge Jesus ser treinador da Seleção Brasileira: 'Queria muito ver'

Depois de fazer sucesso no Brasil entre 2019 e 2020, o nome do técnico Jorge Jesus segue ecoando no Flamengo, desta vez para um possível retorno em 2022. No entanto, há quem deseje que o Mister volte para o lugar onde brilhou antes de voltar ao Benfica, mas para assumir o comando da Seleção Brasileira. Ídolo da equipe portuguesa, o ex-atacante Jonas disse em entrevista à "CNN Portugal" que gostaria de ver Jorge Jesus comandando a seleção pentacampeã mundial que jamais teve um treinador estrangeiro no comando.

- Se eu fosse eu o presidente da CBF, contrataria. Queria muito ver o Jorge Jesus na Seleção Brasileira. Tomara que esse meu sonho se torne realidade. Meu e de muitos outros. Ele conhece muito o futebol brasileiro, sempre falou muito do futebol daqui, até mesmo da segunda divisão. Assistia todos os jogos praticamente. Gostaria de vê-lo na seleção no próximo Mundial, em 2026. Quem sabe ele seja campeão, assim terminaria a carreira com chave de ouro. Seria a cereja do bolo - disse Jonas.

Recentemente, Jorge Jesus foi questionado se aceitaria um hipotético convite da Seleção Brasileira. E o ex-técnico do Flamengo disse que "gostaria de treinar o Brasil", mas que não acredita num chamado.

- Hoje sou eu que escolho quem quero treinar. Quando comecei a carreira não era tão bem assim. A seleção do Brasil nunca foi treinada por um estrangeiro. Penso que também não vou ser eu. Agora, qualquer treinador do mundo gostaria de treinar a seleção do Brasil - disse o Mister.