Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-Benfica, Jonas faz campanha para Jorge Jesus ser treinador da Seleção Brasileira: 'Queria muito ver'
futebol

Ex-Benfica, Jonas faz campanha para Jorge Jesus ser treinador da Seleção Brasileira: 'Queria muito ver'

Ex-jogador de Santos e Grêmio, brasileiro, que está aposentado, diz que treinador lusitano faria um bom trabalho à frente do Brasil. Mister é alvo do Flamengo para 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 dez 2021 às 13:02

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 13:02

Depois de fazer sucesso no Brasil entre 2019 e 2020, o nome do técnico Jorge Jesus segue ecoando no Flamengo, desta vez para um possível retorno em 2022. No entanto, há quem deseje que o Mister volte para o lugar onde brilhou antes de voltar ao Benfica, mas para assumir o comando da Seleção Brasileira. Ídolo da equipe portuguesa, o ex-atacante Jonas disse em entrevista à "CNN Portugal" que gostaria de ver Jorge Jesus comandando a seleção pentacampeã mundial que jamais teve um treinador estrangeiro no comando.
- Se eu fosse eu o presidente da CBF, contrataria. Queria muito ver o Jorge Jesus na Seleção Brasileira. Tomara que esse meu sonho se torne realidade. Meu e de muitos outros. Ele conhece muito o futebol brasileiro, sempre falou muito do futebol daqui, até mesmo da segunda divisão. Assistia todos os jogos praticamente. Gostaria de vê-lo na seleção no próximo Mundial, em 2026. Quem sabe ele seja campeão, assim terminaria a carreira com chave de ouro. Seria a cereja do bolo - disse Jonas.
Recentemente, Jorge Jesus foi questionado se aceitaria um hipotético convite da Seleção Brasileira. E o ex-técnico do Flamengo disse que "gostaria de treinar o Brasil", mas que não acredita num chamado.
- Hoje sou eu que escolho quem quero treinar. Quando comecei a carreira não era tão bem assim. A seleção do Brasil nunca foi treinada por um estrangeiro. Penso que também não vou ser eu. Agora, qualquer treinador do mundo gostaria de treinar a seleção do Brasil - disse o Mister.
Crédito: JonaseJorgeJesusforamcampeõesportuguesesjuntospeloBenficanatemporada2014/15(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados