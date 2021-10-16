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Ex-BBB, Arthur Picoli estreia com gol e vitória no Fut7 do Flamengo

Flamengo venceu o Barra Mansa, neste sábado, pelo Campeonato Carioca de Fut7...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 13:08

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 13:08

Crédito: Paula Reis/Marlon Goulart/Flamengo
Ex-participante do Big Brother Brasil, Arthur Picoli estreou , neste sábado, como jogador de Fut7 do Flamengo. E o primeiro jogo do instrutor de educação física pelo clube de coração não poderia ser melhor: goleada por 6 a 1 sobre o Barra Mansa, pelo Campeonato Carioca de Fut7, com direito a um gol do ex-BBB.
>>> Veja a tabela de classificação do Brasileirão 2021Com o resultado, válido pela 5ª rodada do Estadual, o Flamengo segue na liderança do Grupo A da competição. Arthur Picoli iniciou o confronto, disputado no Centro de Futebol do Zico, no Recreio dos Bandeirantes, entre os reservas, entrando na segunda etapa. O ex-BB acertou com o Fla em junho.

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