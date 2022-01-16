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Ex-Barcelona e Liverpool, preparador físico se derrete pelo Flamengo: 'Estrutura física e humana fantástica'

O espanhol Antonio Gómez, que já trabalhou em gigantes da Europa, comentou: 'Flamengo é diferente de tudo!'...
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Publicado em 

16 jan 2022 às 14:21

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 14:21

A primeira semana de trabalhos sob o comando de Paulo Sousa se encerrou no último sábado, sendo que o grupo principal do Flamengo folga neste domingo. E, profissional de confiança do técnico português, o preparador físico Antonio Gómez, recém-chegado, compartilhou as suas ótimas impressões iniciais após os trabalhos no Ninho do Urubu:- Semana 1. Agradeço o carinho da Nação desde a nossa chegada. Flamengo é diferente de tudo! Seguimos trabalhando com muita dedicação, empenho e humildade. Agradeço também a receptividade dos profissionais do Flamengo. Estrutura física e humana fantástica. Seguimos! É só o começo. > Confira a tabela do Cariocão
Com passagens por Liverpool e Barcelona, além de outros clubes europeus, o preparador espanhol "puxou" o treino de ontem, focado no aprimoramento físico com bola no gramado em sua primeira parte da atividade (veja mais aqui).
O elenco do Flamengo se reapresenta na manhã desta segunda-feira no CT, onde os jogadores almoçarão e treinarão à tarde também.
Crédito: AntonioGómezematividadejuntoajogadoresdoelencodoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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