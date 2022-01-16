Ex-Barcelona e Liverpool, preparador físico se derrete pelo Flamengo: 'Estrutura física e humana fantástica'

A primeira semana de trabalhos sob o comando de Paulo Sousa se encerrou no último sábado, sendo que o grupo principal do Flamengo folga neste domingo. E, profissional de confiança do técnico português, o preparador físico Antonio Gómez, recém-chegado, compartilhou as suas ótimas impressões iniciais após os trabalhos no Ninho do Urubu:- Semana 1. Agradeço o carinho da Nação desde a nossa chegada. Flamengo é diferente de tudo! Seguimos trabalhando com muita dedicação, empenho e humildade. Agradeço também a receptividade dos profissionais do Flamengo. Estrutura física e humana fantástica. Seguimos! É só o começo. > Confira a tabela do Cariocão