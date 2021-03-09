Ex-Barcelona, Andressa Alves escala Barça ideal de todos os tempos

Jogadora da Roma (ITA) e da Seleção Brasileira, além de ex-Barcelona, a meia-atacante Andressa Alves participou de um desafio no qual escalou o seu Barça ideal da história. A escalação foi divulgada nas redes sociais da atleta. O desafio foi feito pela marca de isotônico Gatorade para anunciar uma promoção com a equipe catalã, patrocinada pela marca.Andressa Alves defendeu o Barcelona de 2016 a 2019. A brasileira atuou com a camisa do clube em 91 jogos e anotou 35 gols, conquistando o bicampeonato da Copa da Rainha em 2017 e 2018, além de ter disputado a primeira final da Liga dos Campeões na história do clube, vencida pelo Lyon (FRA).