Ex-atacante da Seleção e Flamengo provoca Gabigol: 'Quero ver fazer 15 gols em uma edição de Libertadores'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Recordista brasileiro de gols na Libertadores com 29 marcados, Luizão, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira e ex-atacante do Flamengo, mandou um recado para o atual principal goleador do Rubro-Negro, Gabigol, e disse que, "dentro da área", foi superior ao jogador de 24 anos.A fala ocorreu durante o programa "Arena SBT", quando o assunto era a respeito da disputa pela lista de artilheiros nacionais da competição - Gabigol, cabe destacar, tem 18 ao todo, sendo o maior marcador em 2019, com nove:

- Dentro da área (sobre quem é melhor)? Sou eu. Ele vai me passar, se continuar jogando no futebol brasileiro, mas quero ver fazer 15 em uma edição - falou Luizão, que marcou 15 vezes no torneio de 2000, pelo Corinthians.

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