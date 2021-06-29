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Ex-atacante da Seleção e Flamengo provoca Gabigol: 'Quero ver fazer 15 gols em uma edição de Libertadores'

Em programa, Luizão ainda afirmou que, 'dentro da área', foi superior ao camisa 9 do Fla...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 11:47

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 11:47
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Recordista brasileiro de gols na Libertadores com 29 marcados, Luizão, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira e ex-atacante do Flamengo, mandou um recado para o atual principal goleador do Rubro-Negro, Gabigol, e disse que, "dentro da área", foi superior ao jogador de 24 anos.A fala ocorreu durante o programa "Arena SBT", quando o assunto era a respeito da disputa pela lista de artilheiros nacionais da competição - Gabigol, cabe destacar, tem 18 ao todo, sendo o maior marcador em 2019, com nove:
- Dentro da área (sobre quem é melhor)? Sou eu. Ele vai me passar, se continuar jogando no futebol brasileiro, mas quero ver fazer 15 em uma edição - falou Luizão, que marcou 15 vezes no torneio de 2000, pelo Corinthians.
+ Veja a tabela da Libertadores
Atualmente a serviço da Seleção na Copa América, Gabigol já sabe a data para retomar o "desafio" de Luizão na Libertadores - tem seis gols nesta edição. O próximo jogo do Flamengo é no dia 14 de julho, contra o Defensa y Justicia, pela ida das oitavas de final. O duelo será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello.

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