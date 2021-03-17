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Ex-atacante da Juventus acredita que Cristiano Ronaldo deixará o clube italiano ao final da temporada

Em entrevista para jornal italiano, Salvatore Schillaci disse que português recebeu críticas exageradas por eliminação na Champions, mas não crê em título italiano para a Juve...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 18:40
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
As especulações a respeito do futuro de Cristiano Ronaldo começam a ganhar força, e já há quem não acredite mais na permanência do português na Juventus para a próxima temporada. Ex-atacante da Velha Senhora, Salvatore Schillaci disse que o camisa 7 sairá de Turim e "não demorará a achar um novo clube".
+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Este será o seu último ano na Juve. Não sei se o clube vai propor-lhe a renovação, mas o que é certo é que o Ronaldo não vai demorar muito a encontrar uma nova equipe. As críticas que recebeu na Champions foram excessivas, estamos falando do melhor atacante do Mundo. Acontece a todos um jogo ruim. Já a Juventus talvez tenha subestimado o adversário (Porto) - disse Schillaci em entrevista à "Gazzetta dello Sport".
+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
O ex-jogador, porém, afirmou que Cristiano Ronaldo "vai dar tudo de si, de modo a demonstrar que o que aconteceu com o Porto foi um acidente".
Apesar de reconhecer que o português não desistirá, Schillaci não acredita que a Juventus vencerá o Campeonato Italiano mais uma vez.
- Penso que este ano vai ganhar a Inter de Milão, com a Juve em segundo, lutando até o final. Não foi uma temporada fácil para a Bianconeri.

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