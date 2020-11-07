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futebol

Ex-Arsenal e Barcelona, Alex Song assina com clube do Djibouti

Volante camaronês estava livre no mercado e jogará na liga do pequeno país da África...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2020 às 14:41

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 14:41

Crédito: Divulgação
O volante Alex Song decidiu dar um passo inesperado na carreira. Com passagens por Arsenal e Barcelona no currículo, o camaronês assinou contrato de dois anos com o Arta Solar 7, clube do Djibouti, pequeno país no nordeste da África. O atleta de 33 anos estava livre no mercado desde março deste ano, quando se desligou do Sion, da Suíça, onde disputou as duas últimas temporadas.Alex Song iniciou a carreira no Bastia, da França, e se transferiu para o Arsenal em 2006. No clube inglês, ficou por seis temporadas e foi contratado pelo Barcelona, em 2013, por 19 milhões de euros. Após dois anos na Espanha, o volante ainda passou por West Ham e Rubin Kazan antes de chegar ao Sion.
Song também foi figura frequente na Seleção Camaronesa durante quase uma década. Pelo país africano, disputou a Copa do Mundo de 2010 e 2014, além de ser eleito o melhor jogador da Copa Africana de Nações em 2008 e 2010.

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