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Ewerton valoriza experiência com o profissional do Botafogo próximo das quartas da Copa do Brasil Sub-20

Alvinegro encara o Floresta-CE pelas quartas de final da competição de base
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LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 17:01

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 17:01

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
As quartas de final da Copa do Brasil sub-20 estão para começar. O Botafogo vai enfrentar o Floresta-CE, que garantiu a classificação na última quarta-feira. O zagueiro do clube carioca, Ewerton Porto, que vinha jogando junto ao elenco principal no estadual, falou sobre o que espera dos confrontos contra a equipe cearense.
+ Começo difícil! Veja as primeiras partidas do Botafogo no Brasileirão
- É uma equipe muito qualificada e que vem crescendo no cenário nacional nos últimos anos. Não é à toa que estão nesta fase do campeonato. Eles mostraram qualidade nos três jogos que fizeram até aqui, principalmente nesta última partida, quando venceram por 5 a 0. Mas nossa equipe é muito forte também e estamos nos preparando para conquistar a classificação - afirmou.
O zagueiro é titular do elenco Sub-20 e já está no clube há mais de oito meses. Recentemente o jovem vinha treinando junto com o time principal do Botafogo e chegou a ser relacionado para cinco partidas do Campeonato Carioca. Ewerton também valorizou esse tempo.
- Esse período foi ótimo porque amadureci mais e peguei experiência. Acredito que chego mais preparado ainda no Sub-20 para poder desempenhar melhor durante as partidas. Tento passar toda essa vivência também para os outros jogadores. Mas garanto que eles também são bem maduros e com certeza logo terão essa grande oportunidade que eu tive - concluiu.
A primeira partida entre as duas equipes ocorre na próxima terça-feira, às 15h, no Estádio Vozão. O jogo de volta já está marcado para o domingo, às 15h, no Estádio Nilton Santos.

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