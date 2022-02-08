Ewerton Porto fala sobre retorno ao time principal do Botafogo: 'Estar presente nos jogos é importante'

O zagueiro Ewerton Porto voltou a ser relacionado para uma partida do elenco principal do Botafogo. Ele ficou no banco de reservas na vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu na última segunda-feira, pelo Campeonato Carioca. O jogador, de 20 anos, que já estava treinando com os profissionais, falou sobre esse retorno.- Sempre importante estar com o grupo principal. Estar juntos com os atletas no dia a dia e estar presente nos jogos é muito importante para mim. Estou feliz por estar vivendo isso e vou seguir trabalhando forte, como sempre fiz, para conquistar meu espaço e poder ajudar o Botafogo a conquistar os objetivos da temporada - disse.

Ewerton jogou todas as sete partidas do Glorioso no torneio de base como titular, sendo inclusive capitão em algumas oportunidades. O time chegou até as quartas de final, mas foi eliminado pelo América-MG após perder pelo placar de 1 a 0.

Na temporada passada, o jogador realizou 29 jogos somando a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Carioca e o torneio OPG (ao qual foram campeões). Ewerton também atuou em duas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, além de ter sido relacionado em várias outras na campanha que culminou também com o troféu.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

O Botafogo volta a entrar em campo nesta quinta, para enfrentar o Fluminense, às 20h (Horário de Brasília). O confronto é válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca e o Glorioso é o líder com 10 pontos, à frente do Vasco no saldo de gols.