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Evolução pode fazer de Luan o principal reforço do Corinthians nesta temporada

De 'escanteado', meia-atacante tem se tornado cada vez mais frequente no time titular e deve começar jogando contra o Peñarol, nesta quinta-feira (29), pela Copa Sul-Americana...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 07:00
Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
A recuperação do meia Luan pode ser o grande reforço para um Corinthians que vive sérios problemas financeiros nesta temporada.
No início de abril, o gerente de futebol corintiano, Alessandro Nunes, ressaltou que não há no mercado um atleta de meio-campo como Luan, e ainda trouxe para o seu departamento parte da responsabilidade pelo jogador, que há menos de quatro anos foi considerado o melhor da América do Sul, nunca ter rendido o esperado pelo Timão.
>> Confira a tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosNesse meio tempo, Luan pediu publicamente mais chances com o técnico Vagner Mancini, conseguiu, tem mostrado evolução e é um dos prováveis titulares para o duelo em que o Timão recebe o tradicional Peñarol (URU), pela segunda rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena, nesta quinta-feira (29), às 19h15.
Assim como admitiu a responsabilidade do baixo rendimento até o último mês, Alessandro
- Existe sim influência do departamento, não é só gerente e diretor. Elogios são quando existe ganho. Todos têm parcela atuante para que o atleta perfome bem. Muitos pontos para vestir a camisa e sentir bem. Luan vem tendo chance, vem crescendo. É um atleta que se dedica e muito. Enfatizamos muito isso. É profissional como os demais, vem se comprometendo com todas as normas. É natural que o departamento entregue a ele o que entrega aos demais. Faz parte da melhora, do crescimento. Estamos felizes com ele, sim -
No revesamento promovido por Vagner Mancini nos últimos sete jogos, Luan esteve em campo em quatro (três como titular e um entrando no intervalo da partida). Nessas oportunidades acertou 142 passes, um aproveitamento de 85,4%, sendo oito decisivos e um direto para gol. Ele também acertou cinco dos dez cruzamentos, oito das cinco bolas longas e três dos seis dribles.
Nesta terça-feira (28), às 14h, o jogador, que tem ganho espaço no Corinthians, concederá entrevista coletiva. Será o último corintiano a falar com a imprensa, antes do duelo contra o time uruguaio.
Como estreou empatando sem gols com o River Plate (PAR), na última quinta-feira (22), em Assunção, na estreia da chave, e os carboneros golearam o Sport Huancayo (PER) por 5 a 1, o confronto na Neo Química ganha um peso gigante, já que apenas uma equipe por grupo avança às oitavas de final do torneio.

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