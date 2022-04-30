Everton x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Inglês, que está em sua reta decisiva. Neste domingo, o Chelsea, terceiro colocado da competição nacional, visita o Everton, que briga contra o rebaixamento. O duelo acontece no Goodison Park, casa dos Toffees, às 10h (de Brasília).

EVERTONLutando para escapar do rebaixamento, o Everton vive situação delicada na tabela do Campeonato Inglês. Com 29 pontos conquistados, os Toffees estão na 18ª colocação, abrindo a zona da degola. Na última partida, o time de Frank Lampard perdeu por 2 a 0 para o Liverpool.

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CHELSEAJá sem chances de conquistar o título nacional, o Chelsea entra em campo para tentar manter uma distância segura na terceira colocação. O time de Thomas Tuchel tem 66 pontos e vem de empate em 1 a 1 com o Manchester United na última partida.

+ Jorge Jesus ainda sem clube: veja 25 técnicos estrangeiros livres no mercadoFICHA TÉCNICA

Everton x ChelseaPremier League - Campeonato Inglês35ª Rodada​Data e horário: 01/05/2022, às 10h (de Brasília)Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)Árbitro: Kevin FriendAssistentes: Adrian Holmes e Simon BeckTransmissão: ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

EVERTON (Técnico: Frank Lampard)Pickford; Coleman, Mina (Holgate), Keane e Mykolenko; Delph (Allan), Doucouré e Iwobi; Richarlison, Calvert-Lewin (Gray) e Gordon.

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rüdiger; Reece James, Jorginho, Kanté e Marcos Alonso; Mason Mount, Timo Werner e Kai Havertz.