Everton Ribeiro vibra com vitória 'importantíssima': 'É esse trabalho que vem dando confiança para seguir'

Everton Ribeiro foi o autor da vitória magra do Flamengo neste sábado, diante do Botafogo, no qual o Flamengo venceu por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos e pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O capitão rubro-negro destacou uma evolução da equipe sob o comando de Rogério Ceni.- Hoje era importantíssimo vencer. Era um clássico, sempre um jogo pegado. A gente sabe que vem errando acima do normal ali na frente, hoje pecamos também. Mas graças a Deus conseguimos vencer - falou Everton, em entrevista ao canal "Premiere", emendando:
- Fazia tempo que a gente não conseguia sair na frente no placar, hoje a nossa zaga foi sólida. É assim que se ganha confiança. Temos muito de melhorar, o Rogério tem trabalhado no dia a dia. E é esse trabalho que vem dando confiança para seguir em frente e buscar a liderança. É o que esperamos.
Agora o Flamengo, com 42 pontos, na terceira colocação e no miolo pela briga do título brasileiro, receberá o Santos, no próximo domingo, no Maracanã.