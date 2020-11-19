Everton Ribeiro vai a campo 24h após atuar pela Seleção Brasileira e chega aos 200 jogos pelo Flamengo

Não foi em uma situação dos sonhos, mas Everton Ribeiro atingiu uma marca importante pelo Flamengo na derrota para o São Paulo, nesta quarta-feira. Na partida que culminou na eliminação da Copa do Brasil, o meia entrou no intervalo - 24h após atuar com a Seleção Brasileira - e chegou aos 200 jogos com a camisa rubro-negra.Com uma extensa lista de desfalques por lesão, o Flamengo montou uma estratégia para contar com o camisa 7 no duelo decisivo. Logo após o fim da vitória da Seleção sobre o Uruguai, em Montevidéu, Everton Ribeiro iniciou o processo de recondicionamento e embarcou em um voo fretado. O meia chegou na manhã desta quarta-feira em São Paulo e passou por avaliação física antes de ir a campo.
Nos 200 jogos pelo Rubro-Negro, Everton Ribeiro acumula bons números. No total, foram 119 vitórias, 45 empates e 36 derrotas. O meia marcou 31 gols e 23 assistências.
Contratado em junho de 2017, Everton Ribeiro se tornou uma das principais referências do Flamengo durante esses três anos. Nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2019, inclusive, o meia foi um dos capitães da equipe, junto com Diego Alves e Diego Ribas.
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