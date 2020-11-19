Everton Ribeiro vai a campo 24h após atuar pela Seleção Brasileira e chega aos 200 jogos pelo Flamengo

Não foi em uma situação dos sonhos, mas Everton Ribeiro atingiu uma marca importante pelo Flamengo na derrota para o São Paulo, nesta quarta-feira. Na partida que culminou na eliminação da Copa do Brasil, o meia entrou no intervalo - 24h após atuar com a Seleção Brasileira - e chegou aos 200 jogos com a camisa rubro-negra.Com uma extensa lista de desfalques por lesão, o Flamengo montou uma estratégia para contar com o camisa 7 no duelo decisivo. Logo após o fim da vitória da Seleção sobre o Uruguai, em Montevidéu, Everton Ribeiro iniciou o processo de recondicionamento e embarcou em um voo fretado. O meia chegou na manhã desta quarta-feira em São Paulo e passou por avaliação física antes de ir a campo.