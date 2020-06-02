Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Everton Ribeiro se manifesta contra racismo: 'Não quero ficar em silêncio'

Em rede social, capitão do Flamengo publicou texto defendendo manifestações antirracistas e colocou influência à disposição das pessoas negras...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2020 às 01:36

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 01:36

Crédito: Raul ARBOLEDA / AFP
Capitão do Flamengo, o meia Everton Ribeiro se manifestou nas redes sociais sobre os protestos antirracistas mundo afora. As manifestações começaram após o assassinato de George Floyd, negro, imobilizado e asfixiado pelo joelho até a morte pelo policial Derek Chauvin, em Minneapolis, nos Estados Unidos.
Nos últimos dias, diversos esportistas têm se manifestado sobre a causa. No Flamengo, além de Everton Ribeiro, Gabigol, Gerson, Vitinho, Lázaro e Hugo Souza foram às redes sociais e se posicionaram contra o racismo. Na Europa, nomes como Vinícius Junior e Gabriel Jesus também comentaram.
- Estou disposto a aprender mais sobre isso a cada dia e disposto a usar minha influência para dar voz a pessoas negras que lutam por um país com mais igualdade. Não quero ficar em silêncio e compactuar com um país que mata um negro a cada 23 minutos - publicou Everton Ribeiro.
Em meio à pandemia do novo coronavírus, os Estados Unidos ainda lidam com diversos protestos gerados por conta do assassinato de George Floyd. Atletas das principais ligas norte-americanas têm se posicionado e ido às ruas para protestar, casos de Karl-Anthony Towns e Jaylen Brown, jogadores da NBA. LeBron James, principal astro da liga de basquete, também tem sido ativo nas redes sociais sobre o tema. Ver essa foto no Instagram Quando comecei a frequentar as favelas do Rio através do @afroreggae percebi que não era uma coincidência que a maioria das pessoas ali fossem negras. Diante de tanta notícia triste sobre racismo aqui no Brasil e no mundo, conversei com uma pessoa negra @williamreis85 pois entendo que essa não é a minha realidade, sei que somos tratados de forma diferente por causa da nossa cor de pele e que temos que olhar ao nosso redor e ter empatia. Pude perceber que existe um racismo estrutural no Brasil e que ele mata e exclui pessoas negras. Não é normal que em um país onde a maioria da população é negra, eles sejam minoria em universidades e grandes empresas. Estou disposto a aprender mais sobre isso a cada dia e disposto a usar minha influência para dar voz a pessoas negras que lutam por um país com mais igualdade. Não quero ficar em silêncio e compactuar com um país que mata um negro a cada 23 minutos. “Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista” Ângela Davis. Foto: @tievasconcelos Uma publicação compartilhada por Everton Ribeiro (@evertonri) em 1 de Jun, 2020 às 2:26 PDT E MAIS:'Vidas negras importam': veja os jogadores do Flamengo que apoiam o movimento antirracistaMundo do esporte faz coro antirracismo após morte de George Floyd nos EUA. Veja!Diretor do Flamengo revela possível tempo de contrato com a AmazonNovo teste: Flamengo anuncia resultado negativo para a COVID-19 em jogadores e comissão técnicaJogadores se posicionam contra Projeto de Lei 2125; entendaO dia do mercado: Ingleses de olho em Coutinho, possível troca entre Juventus e Chelsea e o destino de Aubameyang E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Imagem de destaque
Estado de origem do termo 'Chicleteiro', ES recebe corrida com Bell Marques
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados