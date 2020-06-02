Everton Ribeiro se manifesta contra racismo: 'Não quero ficar em silêncio'

Em meio à pandemia do novo coronavírus, os Estados Unidos ainda lidam com diversos protestos gerados por conta do assassinato de George Floyd. Atletas das principais ligas norte-americanas têm se posicionado e ido às ruas para protestar, casos de Karl-Anthony Towns e Jaylen Brown, jogadores da NBA. LeBron James, principal astro da liga de basquete, também tem sido ativo nas redes sociais sobre o tema. Ver essa foto no Instagram Quando comecei a frequentar as favelas do Rio através do @afroreggae percebi que não era uma coincidência que a maioria das pessoas ali fossem negras. Diante de tanta notícia triste sobre racismo aqui no Brasil e no mundo, conversei com uma pessoa negra @williamreis85 pois entendo que essa não é a minha realidade, sei que somos tratados de forma diferente por causa da nossa cor de pele e que temos que olhar ao nosso redor e ter empatia. Pude perceber que existe um racismo estrutural no Brasil e que ele mata e exclui pessoas negras. Não é normal que em um país onde a maioria da população é negra, eles sejam minoria em universidades e grandes empresas. Estou disposto a aprender mais sobre isso a cada dia e disposto a usar minha influência para dar voz a pessoas negras que lutam por um país com mais igualdade. Não quero ficar em silêncio e compactuar com um país que mata um negro a cada 23 minutos. “Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista” Ângela Davis. Foto: @tievasconcelos Uma publicação compartilhada por Everton Ribeiro (@evertonri) em 1 de Jun, 2020 às 2:26 PDT E MAIS:'Vidas negras importam': veja os jogadores do Flamengo que apoiam o movimento antirracistaMundo do esporte faz coro antirracismo após morte de George Floyd nos EUA. Veja!Diretor do Flamengo revela possível tempo de contrato com a AmazonNovo teste: Flamengo anuncia resultado negativo para a COVID-19 em jogadores e comissão técnicaJogadores se posicionam contra Projeto de Lei 2125; entendaO dia do mercado: Ingleses de olho em Coutinho, possível troca entre Juventus e Chelsea e o destino de Aubameyang E MAIS: