Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Everton Ribeiro revela 'resenha' de Gerson com elenco do Flamengo e sonha com possível volta do meia
futebol

Everton Ribeiro revela 'resenha' de Gerson com elenco do Flamengo e sonha com possível volta do meia

O camisa 7 foi o entrevistado do "Resenha de Craque", da FlaTV, nesta quinta-feira...

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 15:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2022 às 15:41
Brilhando no Olympique de Marseille (FRA) nesta temporada, Gerson não deixou saudades apenas na torcida do Flamengo, mas também entre os jogadores. Em entrevista à FlaTV nesta quinta, Everton Ribeiro falou sobre a relação que o elenco mantém com o "Coringa", revelando que o meia assiste aos jogos, comenta e até dá "umas cornetadinhas" nos ex-companheiros.Flamengo chega a 17 saídas de jogadores em 2022; veja a lista completa- A gente tem um grupo. Sempre resenhamos, perguntamos como ele está. E ele sempre assiste os jogos, comenta e dá umas cornetadinhas de vez em quando. Estou brincando - afirmou Everton Ribeiro, destaque na vitória do Flamengo sobre o Talleres, por 3 a 1 na terça-feira, antes de complementar:
- É muito querido, ficamos felizes que ele está indo super bem lá (na França). Quem sabe, um dia não volta para fazer a alegria da Nação - finalizou o meia.Sem Gerson por ora, o Flamengo volta a campo neste domingo, contra o São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após empatar com o Atlético-GO na estreia, fora de casa, o time de Paulo Sousa busca a primeira vitória na competição. Confira a tabela e a classificação do Brasileirão aqui!
Crédito: EvertonRibeiroeGersonduranteapassagemdocamisa8peloFlamengo(Foto:Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço
Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados