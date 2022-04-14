Everton Ribeiro revela 'resenha' de Gerson com elenco do Flamengo e sonha com possível volta do meia

Brilhando no Olympique de Marseille (FRA) nesta temporada, Gerson não deixou saudades apenas na torcida do Flamengo, mas também entre os jogadores. Em entrevista à FlaTV nesta quinta, Everton Ribeiro falou sobre a relação que o elenco mantém com o "Coringa", revelando que o meia assiste aos jogos, comenta e até dá "umas cornetadinhas" nos ex-companheiros.Flamengo chega a 17 saídas de jogadores em 2022; veja a lista completa- A gente tem um grupo. Sempre resenhamos, perguntamos como ele está. E ele sempre assiste os jogos, comenta e dá umas cornetadinhas de vez em quando. Estou brincando - afirmou Everton Ribeiro, destaque na vitória do Flamengo sobre o Talleres, por 3 a 1 na terça-feira, antes de complementar: