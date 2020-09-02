Everton Ribeiro recebe propostas do Oriente Médio, mas Flamengo recusa

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Um dos principais jogadores do Flamengo e liderança no elenco rubro-negro, o meia Everton Ribeiro recebeu propostas de clubes do Oriente Médio para deixar o Fla. A informação foi veiculada primeiramente pelo jornal "O Dia" e posteriormente confirmada pelo LANCE!. O Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, ofereceu 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões) por 100% dos direitos econômicos do atleta, mas a diretoria rubro-negra rejeitou prontamente. Além do Al-Nasr, outros clubes do Oriente Médio procuraram o jogador, que não pretende sair do Rio de Janeiro.

O camisa 7 do Flamengo renovou seu contrato com o clube carioca em dezembro, antes do Mundial de Clubes. O vínculo, que iria até maio de 2021, foi estendido até dezembro de 2023. O jogador é um dos capitães do elenco, ao lado de Diego Alves e Diego Ribas.

Everton Ribeiro chegou ao Flamengo na metade de 2017, após deixar o Al-Ahli, também dos Emirados Árabes. Na ocasião, o Rubro-Negro desembolsou 6 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões na cotação da época) para contar com o meia.