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futebol

Everton Ribeiro recebe propostas do Oriente Médio, mas Flamengo recusa

Um dos principais nomes do Fla, camisa 7 foi procurado pelo Al-Nasr, que ofereceu pouco mais de R$ 20 milhões, mas viu oferta ser rejeitada pela direção do clube carioca...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 18:31
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Um dos principais jogadores do Flamengo e liderança no elenco rubro-negro, o meia Everton Ribeiro recebeu propostas de clubes do Oriente Médio para deixar o Fla. A informação foi veiculada primeiramente pelo jornal "O Dia" e posteriormente confirmada pelo LANCE!. O Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, ofereceu 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões) por 100% dos direitos econômicos do atleta, mas a diretoria rubro-negra rejeitou prontamente. Além do Al-Nasr, outros clubes do Oriente Médio procuraram o jogador, que não pretende sair do Rio de Janeiro.
O camisa 7 do Flamengo renovou seu contrato com o clube carioca em dezembro, antes do Mundial de Clubes. O vínculo, que iria até maio de 2021, foi estendido até dezembro de 2023. O jogador é um dos capitães do elenco, ao lado de Diego Alves e Diego Ribas.
Everton Ribeiro chegou ao Flamengo na metade de 2017, após deixar o Al-Ahli, também dos Emirados Árabes. Na ocasião, o Rubro-Negro desembolsou 6 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões na cotação da época) para contar com o meia.
De lá para cá, Éverton Ribeiro conquistou seis títulos no time da Gávea: dois Campeonatos Cariocas (2019 e 2020), Libertadores (2019), Campeonato Brasileiro (2019), Supercopa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2020).

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