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futebol

Everton Ribeiro manda mensagem para a torcida do Flamengo

O meio-campista escreveu a mensagem após o vice da Supercopa do Brasil; Everton Ribeiro ressaltou que o grupo busca evolução e afirmou que o Flamengo terá 'um grande ano'...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 13:00
Depois do vice da Supercopa do Brasil, Everton Ribeiro postou uma mensagem para a Nação na última segunda-feira. Através das redes sociais, o capitão do Flamengo ressaltou que o grupo segue em frente em busca de evolução e afirmou que o time terá um grande 2022 pela frente.> ATUAÇÕES: João Gomes e Filipe Luís são os melhores do Fla na Supercopa - Sofremos e comemoramos juntos. Ganhamos e perdemos juntos. Seguimos em frente, aprendendo com os erros e buscando sempre a evolução. Temos um grande ano pela frente, Nação! > Veja e simule a tabela do Cariocão
Em tempo: o Flamengo já volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: EvertonRibeiroéocapitãodoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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