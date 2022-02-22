Everton Ribeiro manda mensagem para a torcida do Flamengo

Depois do vice da Supercopa do Brasil, Everton Ribeiro postou uma mensagem para a Nação na última segunda-feira. Através das redes sociais, o capitão do Flamengo ressaltou que o grupo segue em frente em busca de evolução e afirmou que o time terá um grande 2022 pela frente.> ATUAÇÕES: João Gomes e Filipe Luís são os melhores do Fla na Supercopa - Sofremos e comemoramos juntos. Ganhamos e perdemos juntos. Seguimos em frente, aprendendo com os erros e buscando sempre a evolução. Temos um grande ano pela frente, Nação! > Veja e simule a tabela do Cariocão