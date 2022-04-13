Everton Ribeiro fala sobre críticas recentes ao Flamengo: 'A melhor resposta é dentro de campo'

Destaque na vitória por 3 a 1 do Flamengo sobre o Talleres (ARG), nesta terça pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores, Everton Ribeiro respondeu sobre os questionamentos a respeito do desempenho da equipe em 2022 e a relação dos jogadores com Paulo Sousa. O meia enfatizou que não há "panela" no elenco, e que a melhor forma do Flamengo responder é dentro de campo.E MAIS: Confira a classificação completa e as próximas rodadas da Libertadores- A única resposta que podemos dar é dentro de campo. Quero enfatizar que nunca teve panela, foi muito falado nesse momento complicado. Muitas inverdades faladas. Temos a plena consciência que só cada vez mais juntos vamos sair dessa situação. Mister nos mostrou o caminho, nos colocamos em prática, impomos o ritmo. Depois do 2 a 0, baixamos a intensidade, fomos cobrados no intervalo e retomamos o nosso melhor - completou o camisa 7.Com Paulo Sousa, Everton Ribeiro já foi utilizado em diferentes funções e, assim como os demais atletas, têm iniciado algumas partidas entre os reservas. O meia celebrou os gols e a boa atuação diante da torcida, pela Libertadores.