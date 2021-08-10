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Everton Ribeiro explica importante pedido de Renato Gaúcho e dá a sua versão para a queda de Rogério Ceni

Meia do Flamengo deu entrevista ao LANCE!, cujo conteúdo completo irá ao ar nesta quarta-feira, dia do confronto do Rubro-Negro diante do Olimpia, pela Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 06:05

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 06:05

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Um obstáculo freou o embalo do Flamengo no último fim de semana, quando o Internacional goleou pelo Campeonato Brasileiro e interrompeu a série de oito vitórias consecutivas, todas após o anúncio de Renato Gaúcho. A próxima missão é pela Libertadores, nesta quarta-feira, e Everton Ribeiro se ampara à força e à experiência do elenco para retornar aos trilhos junto ao time. Ao LANCE!, o camisa 7 comentou sobre o processo de transição de Rogério Ceni para Renato Gaúcho. Um dos líderes do elenco, Everton fez questão de justificar o ótimo rendimento do Flamengo nos primeiros jogos com Portaluppi:
- Ainda não tivemos uma conversa particular, mas o que ele passa para mim, passa para todos. Pede para que a gente use as nossas melhores características sempre dentro de campo. As minhas são de estar perto da área, podendo dar assistências e entrando (na área) para marcar os gols. Eu venho fazendo isso, e, como falei, a equipe toda crescendo, o rendimento individual aumenta. Estamos confiantes para melhorar cada vez mais.
- Às vezes, os resultados não vêm, infelizmente. Tiveram desfalques, não podemos negar, foi um período muito longo com desfalques, e acabou que a diretoria optou por fazer a troca. No futebol, a gente sabe que acaba sobrando para o técnico quando o resultado não vem, infelizmente, mas agora é se manter forte na temporada - falou ER7, emendando sobre a relação do técnico com os jogadores:
- Para nós, jogadores, era uma boa relação. A gente tinha o respeito dele, e o admiramos por toda a carreira dele. E fomos campeões juntos, tivemos três títulos (Brasileiro, Supercopa do Brasil e Carioca). Acredito que tenha sido uma passagem vitoriosa.
+ Rumo a Montevidéu: veja o chaveamento do Fla na Libertadores
A fim de retomar o embalo, o Flamengo de Renato Gaúcho volta a campo nesta quarta-feira, para enfrentar Olimpia, às 19h15, em Assunção, pela ida das quartas de final da Libertadores. Neste mesmo dia, pela manhã, o LANCE! publicará a entrevista completa com Everton Ribeiro.

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