Everton Ribeiro exige Flamengo 'mais forte e agressivo' como mandante após vitória sobre a Chapecoense

De volta ao Flamengo, o meia Everton Ribeiro mensurou o quanto a virada por 2 a 1 que a equipe conseguiu sobre a Chapecoense, neste domingo, foi importante. Em declaração divulgada nas redes sociais do Rubro-Negro, o camisa 7 falou sobre os desafios da equipe.- Vitória muito importante, dentro de casa então, temos que cada vez mais ser fortes, compactos, ser agressivos. Foi uma vitória para dar um ânimo muito grande para nosso resto da temporada - e alertou: