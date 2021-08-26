Everton Ribeiro exalta goleada 'na raça' sobre o Grêmio: 'Isso aqui é Flamengo'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Um dos destaques da goleada do Flamengo por 4 a 0 sobre o Grêmio, na Arena do Grêmio, na última quarta-feira, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, foi Everton Ribeiro. Dentro de campo, o meia contribuiu com uma assistência e foi peça importante no setor defensivo, principalmente após a expulsão de Isla, ainda no primeiro tempo. Pelas redes sociais, o camisa 7 exaltou a vitória e destacou que o time segue focado e concentrado para a "próxima etapa".

> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniforme- Hoje foi na Raça! Seguimos com muito foco, concentração e humildade para próxima etapa. Isso aqui é Flamengo! Parabéns, rapaziada - comemorou.

> Veja a tabela da Copa do Brasil Com a saída de Bruno Henrique, por dores na coxa, e de Arrascaeta, que deu lugar a Matheuzinho, Everton Ribeiro foi o responsável pelas jogadas criativas do Rubro-Negro em boa parte da etapa final. Além disso, o meio-campista também foi fundamental no sistema defensivo do Flamengo no confronto.

Segundo dados do site "SofaScore", Everton Ribeiro teve sete duelos ganhos pelo chão, um pelo alto, um corte, um desarme e quatro interceptações. A atuação, inclusive, lhe rendeu uma das maiores notas do LANCE! no jogo.