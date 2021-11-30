Everton Ribeiro diz que torcida do Flamengo merecia 'título maior' esse ano e rasga elogios: 'Inexplicável'

Matheuzinho e Gabriel Barbosa marcaram os gols do Flamengo na vitória sobre o Ceará, por 2 a 1 no Maracanã, mas os protagonistas da partida foram os mais de 48 mil rubro-negros que foram ao estádio nesta noite, e deram uma demonstração de apoio à equipe dias após a derrota na final da Libertadores. Na saída do gramado, Everton Ribeiro falou sobre a recepção da Nação e, em meio aos elogios, afirmou que a torcida merecia um título maior na temporada.- Nosso sentimento ainda é de tristeza por perder o título. Era muito importante para nós, e seria uma alegria muito grande para a Nação. Mas eles mostram, mais uma vez, que eles vivem desse sentimento que é inexplicável. A torcida merecia um título maior esse ano - afirmou Everton, ao "Premiere", antes de seguir:

- É uma temporada que ainda não acabou. Vamos acreditar até o final. Foi uma temporada diferente, emendou uma na outra. Isso dificultou. Brigamos por todas, mas não vencemos. Vamos sempre lutar por eles - completou o meia.Por mais que Everton Ribeiro ainda acredite no título do Brasileirão, as chances são remotas. Com nove pontos em disputa, o Flamengo está a oito pontos do Atlético-MG, que precisa de dois pontos para garantir matematicamente a conquista. Ou seja, na próxima rodada, basta ao time de Cuca vencer o Red Bull Bragantino neste domingo, às 16h, no Mineirão para sagrar-se campeão.