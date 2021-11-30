Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Everton Ribeiro diz que torcida do Flamengo merecia 'título maior' esse ano e rasga elogios: 'Inexplicável'
futebol

Everton Ribeiro diz que torcida do Flamengo merecia 'título maior' esse ano e rasga elogios: 'Inexplicável'

Capitão e camisa 7 do Flamengo falou após a vitória sobre o Ceará, marcada pelo apoio da torcida ao time, no Maracanã, após a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 19:23

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 19:23

Matheuzinho e Gabriel Barbosa marcaram os gols do Flamengo na vitória sobre o Ceará, por 2 a 1 no Maracanã, mas os protagonistas da partida foram os mais de 48 mil rubro-negros que foram ao estádio nesta noite, e deram uma demonstração de apoio à equipe dias após a derrota na final da Libertadores. Na saída do gramado, Everton Ribeiro falou sobre a recepção da Nação e, em meio aos elogios, afirmou que a torcida merecia um título maior na temporada.- Nosso sentimento ainda é de tristeza por perder o título. Era muito importante para nós, e seria uma alegria muito grande para a Nação. Mas eles mostram, mais uma vez, que eles vivem desse sentimento que é inexplicável. A torcida merecia um título maior esse ano - afirmou Everton, ao "Premiere", antes de seguir:
- É uma temporada que ainda não acabou. Vamos acreditar até o final. Foi uma temporada diferente, emendou uma na outra. Isso dificultou. Brigamos por todas, mas não vencemos. Vamos sempre lutar por eles - completou o meia.Por mais que Everton Ribeiro ainda acredite no título do Brasileirão, as chances são remotas. Com nove pontos em disputa, o Flamengo está a oito pontos do Atlético-MG, que precisa de dois pontos para garantir matematicamente a conquista. Ou seja, na próxima rodada, basta ao time de Cuca vencer o Red Bull Bragantino neste domingo, às 16h, no Mineirão para sagrar-se campeão.
O Flamengo, por sua vez, entra em campo na sexta-feira para cumprir a rodada atrasada da 35ª rodada. O duelo será contra o Sport, já rebaixado, na Ilha do Retiro. O Rubro-Negro não terá Everton Ribeiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido nesta terça-feira, no Maracanã, na vitória sobre o Ceará.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados