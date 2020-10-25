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Everton Ribeiro destaca empate arrancado pelo Fla: 'Ponto importante em um belo jogo'

Meia valoriza a atuação rubro-negra no 2 a 2 com o Internacional neste domingo e é categórico: 'Estava difícil de sair o gol. Saiu só no fim'...

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 20:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2020 às 20:53
Crédito: Raul Pereira/Fotoarena/Lancepress!
A postura aguerrida do Flamengo foi destacada por Everton Ribeiro no empate em 2 a 2 com o Internacional, na noite deste domingo. Em entrevista ao canal Premiere na saída do gramado do Beira-Rio, o camisa 7 destacou a forma como ambas as equipes atuaram.
- Foi um grande jogo. O Inter consegue se impor dentro de casa e foi um belo jogo. Sofremos com a marcação deles. Criamos bastante no segundo, mas estava difícil sair o gol, saiu no fim - disse.
Aos seus olhos, a maneira como o Rubro-Negro conseguiu arrancar o empate fez o desempenho no Beira-Rio soar como satisfatório.
- A bola estava difícil de entrar. A gente queria a vitória, mas como foi o jogo, esse pontinho conseguido no final, foi importante. Mais um bom resultado fora de casa. Ponto final, fora de casa, valeu o esforço... - declarou. ​O Flamengo volta a campo pelo Brasileiro no dia primeiro de novembro, contra o São Paulo, no Maracanã.

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