Everton Ribeiro destaca empate arrancado pelo Fla: 'Ponto importante em um belo jogo'

Crédito: Raul Pereira/Fotoarena/Lancepress!

A postura aguerrida do Flamengo foi destacada por Everton Ribeiro no empate em 2 a 2 com o Internacional, na noite deste domingo. Em entrevista ao canal Premiere na saída do gramado do Beira-Rio, o camisa 7 destacou a forma como ambas as equipes atuaram.

- Foi um grande jogo. O Inter consegue se impor dentro de casa e foi um belo jogo. Sofremos com a marcação deles. Criamos bastante no segundo, mas estava difícil sair o gol, saiu no fim - disse.

Aos seus olhos, a maneira como o Rubro-Negro conseguiu arrancar o empate fez o desempenho no Beira-Rio soar como satisfatório.