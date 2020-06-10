Everton Ribeiro cita volta dos jogos 'no tempo certo' e renovação de Jesus: 'Cobrávamos diariamente'

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

Após 90 dias, o Flamengo disponibilizou um jogador para responder a perguntas de jornalistas, sob os seus domínios. Everton Ribeiro, capitão da equipe de Jorge Jesus, foi o escolhido para ir à sala de imprensa do Ninho do Urubu, nesta quarta-feira, e, como era de se esperar, respondeu temas acerca da volta do futebol, em meio à pandemia do novo coronavírus.

O camisa 7 acredita que o elenco rubro-negro retornará em "alto nível", já que o grupo está em atividade no CT há quatro semanas. Para ele, apesar da vontade, voltar a jogar deve ocorrer "no tempo certo, na hora certa".

- Sabemos que é um momento diferente. Mesmo não sabendo quando serão os jogos, estamos nos preparando para quando tiver uma data estarmos em alto nível - disse, após o treino desta manhã, emendando:

- O Flamengo vem se preparando, discutindo sobre uma volta mais para frente. Primeiro era se organizar para treinar, se preparar. Quando voltar vai ser corrido, temos que estar prontos. O que a gente mais quer é voltar a jogar, mas no tempo certo, na hora certa.O @evertonri está ao vivo na #FlaTV: Acompanhe: https://t.co/xhum8fVLPb. #CRF pic.twitter.com/ltwFQoD2U3— Flamengo (@Flamengo) June 10, 2020 Everton Ribeiro também realçou que, assim que os campeonatos forem retomados, os mandantes tendem a diminuir as suas vantagens por conta da restrição quanto à torcida - como na Alemanha, em jogos sem público algum.

- Vamos ter que nos adaptar nesta nova maneira. Já estamos reparando que as equipes que jogam em casa não estão tendo tanta vantagem quanto tinham antes com a torcida. Estamos preparando o psicológico para saber que será um novo momento.

RENOVAÇÃO DE JORGE JESUSJesus exibe a camisa que ganhou (Foto: Reprodução/FlaTV)Outro tema abordado na entrevista coletiva, que ocorreu com o atleta de máscara e respondendo a perguntas virtuais de jornalistas, lidas por um apresentador da FLA TV, se deu a respeito da renovação de Jorge Jesus (até meados de 2021).

- Quando soubemos que ele já tinha renovado, entregamos uma camisa para ele com o número 2021. Ele disse: "O que é isso? Ah, agora, sim. Agora, assinei". Cobrávamos diariamente. Queríamos que ele ficasse, todos se sentem bem com o trabalho do Mister - falou Everton.

Confira outros temas da entrevista coletiva:

SALÁRIOS E DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS

- Sempre nos colocamos à disposição nas reuniões. Foram reuniões rápidas, até perguntamos sobre os funcionários, mas eles disseram que vem de cima e são coisas que acontecem para gerenciar o Flamengo. Estávamos à disposição até mesmo antes do corte. Quando vimos que precisava, sempre fomos muito coesos. Passávamos as decisões com a diretoria para o grupo de jogadores e todos concordaram. Procuramos fazer o mais rápido possível para ajudar o Flamengo.

IMPORTÂNCIA DE RAFINHA

- Cada um que chegou tem sua contribuição. O Rafinha é um líder, é muito importante, além da qualidade, né?! É um cara que nos motiva muito.

FLA NA LUTA PARA RENOVAR COM DIEGO E DIEGO ALVES

- Sempre procuramos saber sobre nossos companheiros, ainda mais dois que têm muita experiência e agregam a nossa equipe. Esperamos que possam ficar.

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