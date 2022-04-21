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  • Everton Ribeiro cita incentivo com presença de Tite, mas diz: 'Motivação maior é vestir a camisa do Flamengo'
futebol

Everton Ribeiro cita incentivo com presença de Tite, mas diz: 'Motivação maior é vestir a camisa do Flamengo'

Camisa 7 do Fla foi um dos destaques no empate sem gols com o Palmeiras, no Maracanã...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 13:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 13:59
Um dos destaques do Flamengo no vistoso empate com o Palmeiras sem gols, na última quarta-feira, pela quarta rodada (antecipada) do Campeonato Brasileiro, Everton Ribeiro teve uma motivação especial para brilhar no Maracanã, além do público recorde - entre clubes - no novo Maracanã: a presença de Tite, técnico da Seleção Brasileira, nos camarotes do estádio.> ATUAÇÕES: ER7 volta a ser destaque, e Hugo demonstra segurança
- Lógico que motiva, saber que o treinador da Seleção está olhando esta grande partida, mas o que mais motiva é poder jogar diante desta torcida, vestir a camisa do Flamengo e fazer grandes jogos. Isso que vai me levar novamente para a Seleção Brasileira - admitiu Everton, na zona mista do Maraca.
Na meia direita, Everton Ribeiro creditou parte de sua ótima atuação na noite passada à proximidade de Arrascaeta no setor de criação do Flamengo.
O camisa 7 não foi chamado por Tite para a última leva de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar, mas alimenta esperança por estar no radar do técnico da Seleção para o Mundial no fim deste ano.
> Veja a tabela do Brasileirão
Neste final de semana, o Flamengo do ER7 visita o Athletico, na Arena da Baixada. O jogo, válido pela terceira rodada do Brasileirão, será no sábado, às 16h30.
Crédito: EvertonRibeiroemaçãocontraoPalmeiras(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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