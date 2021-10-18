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Everton Ribeiro admite dificuldades do Flamengo diante do Cuiabá: 'Temos que criar mais chances'

Camisa 7 foi titular do Flamengo no empate sem gols com o Cuiabá, neste domingo...
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Publicado em 

17 out 2021 às 22:50

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 22:50

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após reapresentar-se ao Flamengo no sábado, de volta da Seleção Brasileira, Everton Ribeiro foi titular neste domingo, diante do Cuiabá, no empate sem gols no Maracanã pelo Brasileirão. Após o confronto - no qual o ataque não funcionou -, o camisa 7 admitiu as dificuldades encontradas pela equipe diante do adversário.- Era um jogo que seria assim, com eles todos atrás. Tínhamos que caprichar na frente, mas, infelizmente, não conseguimos superar a marcação deles. Temos que criar mais nos próximos jogos e seguir na briga pelo título - afirmou ER7.
+ Veja a tabela do Brasileirão e simule os resultados dos jogosO meia, assim como Gabigol, foi substituído aos 28 minutos da etapa final. De acordo com Everton Ribeiro, a sua saída não estava combinada previamente. Vitinho e Vitor Gabriel foram os substitutos da dupla que voltou da Seleção.

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