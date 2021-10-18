Everton Ribeiro admite dificuldades do Flamengo diante do Cuiabá: 'Temos que criar mais chances'

Após reapresentar-se ao Flamengo no sábado, de volta da Seleção Brasileira, Everton Ribeiro foi titular neste domingo, diante do Cuiabá, no empate sem gols no Maracanã pelo Brasileirão. Após o confronto - no qual o ataque não funcionou -, o camisa 7 admitiu as dificuldades encontradas pela equipe diante do adversário.- Era um jogo que seria assim, com eles todos atrás. Tínhamos que caprichar na frente, mas, infelizmente, não conseguimos superar a marcação deles. Temos que criar mais nos próximos jogos e seguir na briga pelo título - afirmou ER7.