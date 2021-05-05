Everton mostra interesse pelo zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Em busca de reforços para o setor defensivo, o Everton tem interesse na contratação do zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o uruguaio é monitorado de perto pela direção dos Toffees para a próxima temporada.

+ Veja a tabela da Premier LeagueApesar do interesse britânico no atleta blaugrana, Romano diz que o Barcelona não tem a intenção de vender o jogador, que se converteu em peça importante do time de Ronald Koeman neste ano. Para vender o defensor, apenas em caso de uma proposta que seja considerada irrecusável.

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