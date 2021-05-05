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futebol

Everton mostra interesse pelo zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona

Defensor uruguaio tem sido titular no time de Ronald Koeman e Barcelona não tem a intenção de se desfazer do jogador para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 14:36

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 14:36

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Em busca de reforços para o setor defensivo, o Everton tem interesse na contratação do zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o uruguaio é monitorado de perto pela direção dos Toffees para a próxima temporada.
+ Veja a tabela da Premier LeagueApesar do interesse britânico no atleta blaugrana, Romano diz que o Barcelona não tem a intenção de vender o jogador, que se converteu em peça importante do time de Ronald Koeman neste ano. Para vender o defensor, apenas em caso de uma proposta que seja considerada irrecusável.
+ Semana Europeia: Neymar e outros brasileiros brilham no Velho Continente com muitos gols
Na atual temporada, Ronald Araújo, de apenas 22 anos, fez 29 jogos pelo Barcelona. O zagueiro balançou as redes duas vezes.

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