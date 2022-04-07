Everton Felipe avança em transição nos gramados para atuar Série B

Quando se lesionou no empate sem gols contra o Altos, ainda na primeira fase da Copa do Nordeste, Everton Felipe não imaginou ficar de fora do restante de toda a competição e não poder ajudar o Sport na busca pelo tetracampeonato. Um mês após realizar a cirurgia no menisco do joelho direito, o camisa 97 já realiza alguns trabalhos nos gramados e está cada vez mais próximo de ser relacionado pelo técnico Gilmar Dal Pozzo. - VEJA A TABELA DA SÉRIE B

O camisa 97 foi titular na partida que marcou sua lesão, chegando a atuar por 55 minutos, com 90% dos passes certos, 1 finalização e 1 desarme, uma importante peça para o bom início rubro-negro na competição. Campeão da Copa do Nordeste em 2014, Everton ficou de fora da final no último domingo (03) e não pode ajudar o Leão da Ilha a conquistar o tetracampeonato contra o Fortaleza. Com 10 jogos, 1 gol e 1 assistência, o atleta era um dos destaques deste início de temporada do Sport, que além do vice-campeonato da Copa, está nas quartas de final do Pernambucano e estreia na Série B no próximo final de semana. Segundo o departamento médico da equipe, o meia deverá ficar à disposição na quinta rodada da competição nacional.