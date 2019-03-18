Everton estipula R$ 304 milhões por Richarlison e afasta o Milan

O capixaba Richarlison tem brilhado no Everton Crédito: Everton/Facebook

O Everton venceu o Chelsea, no último domingo, por 2 a 0 e Richarlison, com um gol marcado, foi um dos destaques da partida. O brasileiro tem chamado a atenção na Inglaterra e de outros grandes clubes, que cogitam sua contratação, como o Milan. O clube inglês, porém, só libera o atacante mediante o pagamento de 70 milhões de euros (R$ 304 milhões).

Valor alto

Segundo a imprensa italiana, os Rossoneri não estão dispostos a pagar um valor tão alto pelo atleta. A equipe já gastou bastante em algumas contratações, como a de Lucas Paquetá e Piatek. Os dois jogadores juntos custaram o mesmo valor pedido por Richarlison.

Richarlison marcou um gol na vitória do Everton em cima do Chelsea Crédito: Everton/Facebook

Intocável

O Everton também não tem nenhuma vontade de negociar o brasileiro. O staff técnico da equipe acredita que Richarlison seja um jogador intocável dentro do elenco do clube inglês.

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