Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Joia capixaba

Everton estipula R$ 304 milhões por Richarlison e afasta o Milan

O clube inglês não tem interesse em vender tão cedo o atacante capixaba, que vive grande fase na Inglaterra

Publicado em 18 de Março de 2019 às 15:16

Publicado em 

18 mar 2019 às 15:16
O capixaba Richarlison tem brilhado no Everton Crédito: Everton/Facebook
O Everton venceu o Chelsea, no último domingo, por 2 a 0 e Richarlison, com um gol marcado, foi um dos destaques da partida. O brasileiro tem chamado a atenção na Inglaterra e de outros grandes clubes, que cogitam sua contratação, como o Milan. O clube inglês, porém, só libera o atacante mediante o pagamento de 70 milhões de euros (R$ 304 milhões).
Valor alto
Segundo a imprensa italiana, os Rossoneri não estão dispostos a pagar um valor tão alto pelo atleta. A equipe já gastou bastante em algumas contratações, como a de Lucas Paquetá e Piatek. Os dois jogadores juntos custaram o mesmo valor pedido por Richarlison.
Richarlison marcou um gol na vitória do Everton em cima do Chelsea Crédito: Everton/Facebook
Intocável
O Everton também não tem nenhuma vontade de negociar o brasileiro. O staff técnico da equipe acredita que Richarlison seja um jogador intocável dentro do elenco do clube inglês.
Panorama
Na atual temporada, Richarlison participou de 32 partidas, com 13 gols marcados e duas assistências concedidas. O Everton, por sua vez, ocupa a 11ª posição, com 40 pontos e está bem longe do G4 e da classificação para uma competição europeia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Richarlison
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados