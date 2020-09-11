Éverton elogia o trabalho de Jorge Jesus: 'Faz a diferença por onde passa e espero poder vencer ao lado dele'

Crédito: Everton Cebolinha assinou com o Benfica e tem contrato até junho de 2025 (Divulgação / Benfica

Nesta sexta, Everton Cebolinha teceu muitos elogios ao trabalho do técnico Jorge Jesus e disse que espera vencer ao lado dele no Benfica. Recém-contratado, atacante brasileiro afirmou que a chegada do treinador português foi essencial para sua escolha de assinar com os Encarnados: "Minha vontade duplicou".

Em entrevista ao periódico português 'Record', o atacante deixou claro que já tem sentido a qualidade do treinador nessas primeiras semanas de trabalho. Vale lembrar que quando defendia as cores do Grêmio, Everton nunca escondeu ser um admirador do trabalho do comandante e sofreu quando enfrentou o Flamengo, com Jesus à beira do campo.

- Quando o enfrentei tive muitas dificuldades. Jogamos vários jogos contra ele, mas não ganhamos nenhum. Ainda empatamos, mas a verdade é que não vencemos nenhum. Agora que trabalho ao lado dele vejo a diferença que faz por onde passa. E agora espero também poder vencer ao lado dele - frisou.

Em uma das resposta, Everton contou ao jornal português, que após o telefonema de Jorge Jesus, sua vontade aumentou. Ele salientou, que o treinador apresentou um projeto ambicioso, de fazer uma grande temporada e conquistar títulos, o que o atraiu ainda mais para assinar com o clube de Lisboa. - Tinha outras opções, como foi noticiado, mas a grandeza do clube influenciou muito. Isso, juntamente com o mister Jorge Jesus, que é um grande treinador. Tinha vontade de trabalhar com ele. Estou num grande clube, num futebol que tem uma visibilidade muito grande e agora sinto mesmo que tomei a decisão mais acertada - ressaltou.

- Logo após o telefonema de Jorge Jesus, a minha vontade de vir duplicou. Já tinha vontade de representar esse clube e essa camisa e depois tive certeza. Ele teve muita responsabilidade na minha vinda para o Benfica – revelou