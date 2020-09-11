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Éverton elogia o trabalho de Jorge Jesus: 'Faz a diferença por onde passa e espero poder vencer ao lado dele'

Recém-contratado, atacante brasileiro afirma que a chegada do treinador português foi essencial para a sua escolha de assinar com o Benfica: 'Minha vontade duplicou'...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 16:49

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 16:49
Crédito: Everton Cebolinha assinou com o Benfica e tem contrato até junho de 2025 (Divulgação / Benfica
Nesta sexta, Everton Cebolinha teceu muitos elogios ao trabalho do técnico Jorge Jesus e disse que espera vencer ao lado dele no Benfica. Recém-contratado, atacante brasileiro afirmou que a chegada do treinador português foi essencial para sua escolha de assinar com os Encarnados: "Minha vontade duplicou".
Em entrevista ao periódico português 'Record', o atacante deixou claro que já tem sentido a qualidade do treinador nessas primeiras semanas de trabalho. Vale lembrar que quando defendia as cores do Grêmio, Everton nunca escondeu ser um admirador do trabalho do comandante e sofreu quando enfrentou o Flamengo, com Jesus à beira do campo.
- Quando o enfrentei tive muitas dificuldades. Jogamos vários jogos contra ele, mas não ganhamos nenhum. Ainda empatamos, mas a verdade é que não vencemos nenhum. Agora que trabalho ao lado dele vejo a diferença que faz por onde passa. E agora espero também poder vencer ao lado dele - frisou.
Em uma das resposta, Everton contou ao jornal português, que após o telefonema de Jorge Jesus, sua vontade aumentou. Ele salientou, que o treinador apresentou um projeto ambicioso, de fazer uma grande temporada e conquistar títulos, o que o atraiu ainda mais para assinar com o clube de Lisboa. - Tinha outras opções, como foi noticiado, mas a grandeza do clube influenciou muito. Isso, juntamente com o mister Jorge Jesus, que é um grande treinador. Tinha vontade de trabalhar com ele. Estou num grande clube, num futebol que tem uma visibilidade muito grande e agora sinto mesmo que tomei a decisão mais acertada - ressaltou.
- Logo após o telefonema de Jorge Jesus, a minha vontade de vir duplicou. Já tinha vontade de representar esse clube e essa camisa e depois tive certeza. Ele teve muita responsabilidade na minha vinda para o Benfica – revelou
- É um treinador que eu apenas conhecia de jogar contra ele quando esteve no Brasil. Ele me apresentou o projeto que tinham, disse que o grande objetivo era o de fazer uma grande temporada. E isso foi importante, pois chamou a minha atenção. Mostrou a ambição que ele tem como treinador, e é um treinador sempre vitorioso. Por onde passou ganhou títulos. Vi isso no Brasil e queria experimentar estar ao lado dele. O Benfica é um grande clube, ele aqui fez uma grande história e tinha de estar ao lado dele - explicou.

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