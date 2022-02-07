  • Everton Cebolinha marca, dá duas assistências e Benfica bate Tondela no Campeonato Português
futebol

Everton Cebolinha marca, dá duas assistências e Benfica bate Tondela no Campeonato Português

Na mira do Flamengo, atacante brilhou na vitória dos Encarnados por 3 a 0 nesta segunda...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 18:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 18:02
O Benfica se recuperou após derrota em casa para o Gil Vicente na última rodada do Campeonato Português. Nesta segunda-feira, a equipe de Nelson Veríssimo bateu o Tondela por 3 a 1, com gols de Everton Cebolinha, Darwin Nuñez e Gonçalo Ramos. Com a vitória, os Águias chegaram aos 47 pontos, 12 a menos que o líder Porto e seis do vicel-líder Sporting.+ Senegal vence o Egito nos pênaltis e conquista a Copa Africana de Nações pela primeira vez
Melhor em campo, o Benfica abriu o placar aos 23 minutos, com Everton Cebolinha. O brasileiro tabelou com Grimaldo, recebeu na frente e tocou na saída do goleiro. Dez minutos depois, os Águias ampliaram, com Darwin Nuñez em assistência de Everton. O atacante uruguaio recebeu na esquerda, cortou para o meio e chutou no ângulo do goleiro, que nada pôde fazer.
Já no segundo tempo, aos 8', os Encarnados chegaram ao terceiro gol, com Gonçalo Ramos. Everton Cebolinha serviu o atacante, que cortou o zagueiro dentro da área, e chutou forte para aumentar a vantagem. O Tondela pouco finalizou na partida, mas conseguiu diminuir o prejuízo aos 43 minutos do segundo tempo, com gol do zagueiro Eduardo Quaresma.
Crédito: EvertonCebolinhabrilhounavitóriadoBenficasobreoTondela(Foto:PEDROROCHA/AFP

