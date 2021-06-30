Everton anuncia a contratação do técnico Rafa Benítez, ex-treinador do rival Liverpool

Após a saída do técnico Carlo Ancelotti, que foi para o Real Madrid, o Everton anunciou nesta quarta-feira seu novo treinador. Trata-se do espanhol Rafa Benítez, de 61 anos, que fez sucesso na Inglaterra comandando justamente o rival dos Toffees, o Liverpool.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaO Everton informou que o contrato do novo comandante será válido por três temporadas, até junho de 2024, e que ele começará a trabalhar no dia 5 de julho, quando o elenco se apresenta para a pré-temporada. Em seu site oficial, o clube também disse que a escolha por um novo nome durou três semanas.
- Rafa nos impressionou muito com seu conhecimento e experiência, mas, acima de tudo, com a paixão e fome que demonstrou em ingressar no nosso clube. Estamos nomeando o Rafa porque acreditamos que ele vai trazer sucesso para o nosso clube e para os torcedores - disse Farhad Moshiri, dono do Everton.
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Rafa Benítez comandou o Liverpool entre 2004 e 2010, onde conquistou uma Champions League e uma Copa da Inglaterra, além de duas Supercopas (nacional e continental). A chegada do treinador, especialmente por conta do seu passado vermelho, não animou parte da torcida do Everton.
- Estou muito feliz por chegar ao Everton. Ao longo deste processo, fiquei muito impressionado com a ambição demonstrada pelos dirigentes do clube e o seu desejo de trazer sucesso a este clube histórico. Eu acredito que este é um clube que está indo a lugares altos. Estou determinado a desempenhar um papel importante em ajudar este grande clube a alcançar suas ambições - disse Rafa.
Além do Liverpool, Benítez comandou equipes como Valencia, Inter de Milão, Chelsea, Napoli, Real Madrid e Newcastle. Seu último clube foi o Dalian Pro, da China.