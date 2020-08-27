Éverson mostra arrependimento por ação contra o Santos e será reintegrado ao elenco

O goleiro Éverson se mostrou arrependido de ter acionado judicialmente o Santos, pediu desculpas publicamente ao clube e será reintegrando ao Peixe.

O atleta não participa das atividades como grupo desde o dia 19 de julho, quando entrou com uma ação contra o Alvinegro Praiano na 5ª Vara da Justiça do Trabalho, solicitando a rescisão unilateral do seu contrato mais o pagamento de R$ 7,3 milhões por pendências financeiras alegadas.

– Atuar pelo clube foi, e é, a realização de um sonho, que, por alguns motivos, oi interrompido no mês passado, Tudo serve como aprendizado. Estou arrependido e quero recomeçar a minha história, dedicar e lutar por essa camisa, como fiz desde o primeiro dia no clube – escreveu o goleiro em suas redes sociais. O jogador foi derrotado em primeira instância, em julgamento realizado na última segunda-feira (24), onde o juiz responsável afirmou que havia uma cláusula contratual que previa que o mérito fosse julgado apenas pela Câmara Nacional de Resoluções e Disputadas, órgão extrajudicial ligado à CBF.

Após o revés judicial, o empresário de Éverson, Edson Neto, afirmou ao “UOL Esporte” que acionaria a CNRD, mas conversas entre o Peixe e as partes, principalmente envolvendo o técnico Cuca, que falou diretamente com Éverson, a comissão técnica

– Sei que precisarei reconquistar a confiança de mutia gente, especialmente dos torcedores do Santos, que sempre me apoiaram e campi, mas podem ter certeza que continuarão vendo um profissional extremamente dedicado, comprometido e com mais vontade vencer do que nunca – publicou.