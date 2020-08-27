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Éverson mostra arrependimento por ação contra o Santos e será reintegrado ao elenco

Após derrota judicial, jogador revelou conversas com Cuca para recomeço no Peixe: 'Sei que precisarei reconquistar a confiança de muita gente'...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 16:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 16:31
O goleiro Éverson se mostrou arrependido de ter acionado judicialmente o Santos, pediu desculpas publicamente ao clube e será reintegrando ao Peixe.
O atleta não participa das atividades como grupo desde o dia 19 de julho, quando entrou com uma ação contra o Alvinegro Praiano na 5ª Vara da Justiça do Trabalho, solicitando a rescisão unilateral do seu contrato mais o pagamento de R$ 7,3 milhões por pendências financeiras alegadas.
– Atuar pelo clube foi, e é, a realização de um sonho, que, por alguns motivos, oi interrompido no mês passado, Tudo serve como aprendizado. Estou arrependido e quero recomeçar a minha história, dedicar e lutar por essa camisa, como fiz desde o primeiro dia no clube – escreveu o goleiro em suas redes sociais. O jogador foi derrotado em primeira instância, em julgamento realizado na última segunda-feira (24), onde o juiz responsável afirmou que havia uma cláusula contratual que previa que o mérito fosse julgado apenas pela Câmara Nacional de Resoluções e Disputadas, órgão extrajudicial ligado à CBF.
Após o revés judicial, o empresário de Éverson, Edson Neto, afirmou ao “UOL Esporte” que acionaria a CNRD, mas conversas entre o Peixe e as partes, principalmente envolvendo o técnico Cuca, que falou diretamente com Éverson, a comissão técnica
– Sei que precisarei reconquistar a confiança de mutia gente, especialmente dos torcedores do Santos, que sempre me apoiaram e campi, mas podem ter certeza que continuarão vendo um profissional extremamente dedicado, comprometido e com mais vontade vencer do que nunca – publicou.
Contratado em 2019, vindo do Ceará, o goleiro desbancou o ídolo santista, Vanderlei, hoje no Grêmio, e assumiu a titularidade no decorrer da temporada, a mantendo em 2020. Com 30 anos, tem 52 jogos pelo Peixe.

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