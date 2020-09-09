Everson chega a Belo Horizonte para fazer acerto com o Atlético-MG

O goleiro Everson já está em Belo Horizonte para fazer o acerto com o Atlético-MG. O jogador chegou à capital mineira nesta quarta, para fazer exames e concluir seu acerto com o Galo, que deverá ser por três temporadas.

Everson chega para concorrer com Rafael, atual titular, pela posição no gol alvinegro. O goleiro, que tem muito “cartaz” com Sampaoli, vai custar R$ 6 milhões ao time mineiro, que enviará o volante José Welison para o Santos para compor o negócio. O arqueiro, de 30 anos, estava no Santos desde 2019, vindo do Ceará, com indicação de Sampaoli, por sua habilidade de jogar com os pés, um requisito sempre pedido pelo treinador de seus goleiros. O Galo será o sexto clube de Everson, que jogou no Guaratinguetá-SP, Ríver-PI, Confiança-SE, Ceará e Santos. O negócio quase “melou”, porque o goleiro acionou o Santos na Justiça para rescindir contrato, mas sem sucesso na empreitada. não obtendo a liminar para poder deixar o Peixe. Porém, tempos depois os dois clubes e o jogador conseguiram achar um meio tendo que fosse bom para todas as partes, tendo como conclusão a ida para o alvinegro de Minas.